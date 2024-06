El programa de becas de Fundación ”la Caixa” alcanza los 6.000 becados

Cada año desde 1982 la Fundación ”la Caixa” convoca su programa de becas destinado a cubrir todos los niveles educativos de la etapa universitaria, desde el grado al posgrado, doctorado y posdoctorado. Es uno de los más destacados de nuestro país, tanto por su antigüedad como por el número de ayudas otorgadas cada año y la variedad de disciplinas que abarca.

Comenzó como un programa para estudiar en EE.UU., pero pronto se abrió a más destinos. En algo más de cuatro décadas se han otorgado 147 becas de grado, 3.878 de posgrado en el extranjero, 1.719 de doctorado y 273 de posdoctorado en España y Portugal, que han facilitado a estudiantes destacados el acceso a las mejores universidades del mundo.

Pero más allá del apoyo prestado a los jóvenes talentos para seguir adelante con sus estudios e investigaciones, desde su creación el programa ha destacado por su gran comunidad de becarios, conformada por todas aquellas personas que han recibido una beca de la Fundación ”la Caixa”. Este grupo llegó en 2020 a los 5.000 becarios y, a día de hoy, cuenta con más de 6.000.

Esta comunidad queda definida por la estrecha relación que permanece entre la institución y los jóvenes becados, que tanto durante como después de la finalización de su beca, disponen de otros servicios y prestaciones añadidas para una experiencia enriquecedora.

Precisamente el acompañamiento de los becarios es uno de los ejes vertebradores del programa y es lo que ha favorecido la creación de la comunidad. Oriol Blázquez, que estudia Medicina en la Universidad de Barcelona gracias a una beca de grado, explica que parte de este acompañamiento consiste en promover encuentros para establecer contactos con becarios su misma promoción y de ediciones anteriores: "En los encuentros podemos conocer a gente de otras generaciones o becas y hacer un poco de networking. Tener referentes te hace las cosas más fáciles porque alguien te puede explicar su experiencia y así el camino no es desconocido", añade.

A esto se añade la Asociación de Becarios, que se constituyó en 1991 para fomentar el apoyo e intercambio de experiencias entre becarios y, por otro lado, que fueran los propios becarios los que pudieran proponer acciones de interés para el grupo.

'Queremos que seas tú'

Además de un espacio para compartir experiencias, la comunidad de becarios de la Fundación ”la Caixa” también se presenta como una red aspiracional para potenciales candidatos a las becas. ¿Y qué mejor ejemplo para dar a conocer el programa que los propios becarios? Uno de ellos es Mohamed Dari, que se topó de casualidad con las becas de la Fundación ”la Caixa”y gracias a sus excelentes notas en Bachillerato pudo acceder a una ayuda que le permitiría estudiar el grado de Ingeniería Informática en la Universitat Politècnica de Catalunya.

“Estoy muy agradecido porque me aporta unos recursos que no solo son económicos. Los becarios también tenemos la oportunidad de hacer cursos de inglés y disponemos de un orientador con el que hablamos cada dos semanas sobre temas académicos, pero también sobre cómo estamos emocionalmente. Se nos acompaña en ese camino y es algo que aprecio mucho”, cuenta Dari. Ahora, en su segundo año de carrera y echando la vista atrás, confiesa que, “de no haber obtenido la beca, habría dejado los estudios”.

En la etapa preuniversitaria, es habitual tener dudas sobre el futuro, sobre si seguir o no estudiando. Pero Dari tiene un consejo para aquellos que dudan: “Les diría que se esfuercen mucho en sus estudios porque no saben las recompensas que pueden tener a largo plazo”. Esa compensación puede llegar en forma de beca, junto a una comunidad de estudiantes llena de jóvenes talentos.

Los 6.000 becarios de la Fundación forman una red de talento diversa, que sigue creciendo cada año y que está presente en todo el mundo. Este año la entidad ha querido resaltar su apuesta por la educación con su última campaña, 'Queremos que seas tú', en la que aboga por la curiosidad, las ideas y los sueños de esos jóvenes becarios que contribuirán con el progreso social para un futuro mejor.