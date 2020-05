Seis cervezas ‘Estrella Galicia’ por 24 euros en una terraza: la denuncia de una tuitera

La imagen se ha repetido en todas aquellas provincias que ya han pasado a la fase 1 de la desescalada: la gente que ha vuelto a las terrazas. Muchos bares han vuelto a abrir sus puertas aunque lo hagan con aforo limitado y la consagrada distancia de seguridad. Pese a la alegría de clientes y propietarios, hay quien no está contento con esta situación.

Una usuaria de Twitter, identificada como @BBQ8489, ha publicado en la red social una foto de una cuenta que le trajeron tras consumir seis cervezas en una terraza. Balance de la operación: 24 euros. Es decir, a cuatro euros la cerveza. “Pues si te van a soplar esto por 6 cervezas, mejor quédate en casa”, escribió la tuitera indignada.

Pues si te van a soplar esto por 6 cervezas, mejor #QuedateEnCasa pic.twitter.com/fp3P1BRLcK — BBQ (@BBQ8489) May 12, 2020

Las respuestas, como suele ser habitual en la red social, no se han hecho esperar. "Un detalle tapar el nombre del atracador...", escribía @TxikiTaun. "Ya tenemos la solución para que la gente no salga. No hay mal que por bien no venga", bromeaba @Pablocist.

Hay hasta quien ha presumido de estar en fase 0. "Yo por 30€ me acabo de meter un txuleton tomahawk , y una botella de Ribera del Duero en mi casa con mi pareja. Me he echado un patxaran y un cafelito. Ventajas de la zona 0", ha sido la irónica respuesta de @oscarav76.