¿Puedes ver la lámpara escondida en el reto visual del hombre? Solo tienes 4 segundos

Si te gustan los desafíos, los retos visuales son una buena forma de entretenimiento para ti, y es que este tipo de acertijos visuales te obligan a poner a prueba tu rapidez mental y tu capacidad de observación y concentración a través de diferentes temáticas. La complejidad de algunos de ellos hace que sean muy atractivos de cara a aquellas personas que buscan la forma de mejorar su capacidad de aprendizaje.

La semana pasada publicamos el test de '¿Ves al hombre de frente o de perfil?', un test visual que te dirá aspectos de tu personalidad y el de '¿Cuál es el error en la imagen?', un reto visual que ni el 2% de usuarios logró responder. En este caso te traemos una ilustración en la cual tendrás que buscar la lámpara escondida, y para ello tan solo tienes cuatro segundos. Por lo tanto, en este caso necesitas una gran concentración y habilidad visual. Este es un reto que ha puesto a prueba a miles de personas en la red. Comprueba si eres capaz de encontrar la solución.

Los acertijos visuales continúan siendo uno de los contenidos más demandados y recurrentes para los usuarios, por lo que hemos decidido compartir un reto visual que se ha convertido en viral en las redes sociales gracias a su alto nivel de dificultad.

Para poder encontrar la solución tendrás que abrir bien tus ojos y fijarte rápidamente en cada detalle. Lo único que debes hacer en este acertijo es encontrar la lámpara que está escondida en el reto visual del hombre, pero recuerda que deberás encontrarla en tan solo 4 segundos. Ponte a prueba y trata de resolverlo.

Instrucciones para resolver el reto visual

En este caso, si quieres dar solución a este reto visual, deberás mirar la imagen sin distracciones, ya que tu objetivo es el de encontrar en la imagen una lámpara escondida. Aunque solo tengas cuatro segundos para ello, te aseguramos que es más que suficiente para poder encontrar la solución, aunque son pocos los usuarios los que pueden encontrarla a pesar de que se puede apreciar a simple vista.

Con el paso de los años nos enfrentamos cada vez a acertijos visuales más complejos, pero esto es bueno para ayudarnos a mejorar nuestras capacidades internas. En el reto visual que te traemos en esta ocasión podrás ver la figura de un hombre que camina en la noche ataviado con unas prendas de época, un sombrero y un bastón.

Sin embargo, en la escena hay algo que se puede apreciar y que no encaja del todo, siendo esta una pista muy clara para llegar a la solución final. Dado que hay una lámpara que está perdida en la ilustración, ¿eres capaz de verla? Prueba suerte y ponte a prueba a ti mismo y a tus amigos o familiares compartiéndola con ellos.

Solución del reto visual

Si no has sido capaz de encontrar la solución y no puedes ver la lámpara escondida en el reto visual del hombre, no tienes de qué lamentarte. Te vamos a mostrar la solución de este acertijo visual que, a priori, no es nada fácil de solucionar, aunque cuando veas la imagen con la solución correcta a buen seguro te darás cuenta de un detalle clave que te hubiera servido para encontrar la lámpara escondida.

La lámpara escondida se encuentra situada en la imagen justo encima del hombre, aunque para poder apreciarla de una forma más clara habría que dar la vuelta a la fotografía, de forma que se puede ver con mayor facilidad.

Si conseguiste resolver el acertijo visual en menos de cuatro segundos te damos la enhorabuena y te invitamos a probar suerte en otros retos similares. Si, por el contrario, no fuiste capaz de encontrar la solución, también te animamos a que no desistas y trates de seguir poniéndote a prueba en otros retos que puedan entretenerte al tiempo que te estimulan.

¿Qué es un reto visual?

Un acertijo o reto visual es una opción de entretenimiento ideal para aquellas personas que tienen tiempo libre y quieren aprovecharlo para ponerse a prueba o pasar un buen momento de diversión. Estos consisten, por lo general, en tratar de encontrar un objeto, un animal, una persona, un número en una imagen u otro elemento, contando algunos de ellos con un límite de tiempo y otros dejando todo el tiempo posible para observar y razonar.

Estas pruebas visuales, aunque son sencillas, pueden llevarnos a pasar grandes momentos de diversión, tanto en solitario como junto a otras personas, con las que incluso podemos competir en busca de la solución final del acertijo.

Los acertijos visuales fueron creados hace mucho tiempo, pero ganaron una especial popularidad con motivo del confinamiento derivado de la pandemia de la Covid-19, momento en el que muchas personas se vieron obligadas a permanecer en sus hogares, buscando en su propio hogar diferentes formas de entretenimiento.

¿Cuál es la diferencia entre un acertijo y una adivinanza?

A la hora de hablar de acertijos y adivinanzas conviene conocer su diferencia. Para empezar, los primeros son juegos en los que la solución al enigma a resolver se puede alcanzar mediante la intuición y el razonamiento o la propia observación. Es decir, para poder encontrar la solución no se tienen por qué tener conocimientos previos, sino efectuar un ejercicio mental que pueda permitir resolver la cuestión planteada.

Las adivinanzas, por su parte, acostumbran a encontrarse dirigidas a un público infantil, y es un acertijo con enunciado. Con ellos se pueden aprender palabras, ya que acostumbran a descubrir cosas de una manera indirecta para que otra persona pueda acertar la respuesta a través de las pistas que se dan en la propia frase.

¿Hay más retos que se han hecho virales?

