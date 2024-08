Soy experto en urgencias y te cuento cómo te puedes ahogar en una zona sin olas: sigue mi consejo

"¿Por dónde te meterías al llegar a una playa? ¿Por donde hay menos olas verdad? Pues es por ahí por donde te vas a ahogar", es la recomendación de este experto en emergencias cuando nos encontramos en una playa con un mar con oleaje en una parte y otra zona despejada.

Nos lo dice en su cuenta de TikTok Miguel Assal, que es Agente de Emergencias SAMU, Divulgador y Conferenciante de Primeros Auxilios y Emergencias, además de todo un fenómeno viral en RRSS.

"Esas zonas que ves ahí tan lisas sin olas, son corrientes, y una vez dentro, si intentas salir nadando en dirección a la playa, te agotarás y te ahogarás. Se dará esta situación, si nadas contra un potente chorro de agua, nunca avanzarás", nos advierte Assal, poniendo el ejemplo del chorro de agua para hacer más visible su argumento.

Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si algún día nos enfrentamos a esta desagradable situación? El influencer de la seguridad lo tiene más que claro, y nos señala hasta tres consejos muy valiosos para poder sobrevivir.

"Lo primero de todo, no entres en pánico. ¿Sabes flotar? Pues flota y déjate llevar, no consumas tu energía. Hazte visible, si eres buen nadador puedes intentar salir por los laterales, pero si no estáte tranquilo. Las corrientes suelen tener entre 40 y 50 metros, no te van a llevar al horizonte", afirma el instructor.

Así que ya sabes, la clave de todo en situaciones así es mantener la calma y no dejarse llevar por los primeros impulsos. Una vez hayas conseguido calmarte y no entrar en pánico, tendrás que centrar todos tus esfuerzos en el siguiente consejo que nos da Assal.

"Dejándote llevar la corriente cesará, y es ahora cuando tienes que salir por uno de los dos laterales. Es ahí donde están las corrientes de retorno, y es ahora cuando tienes que utilizar tu energía para salir acompañado por las olas", afirma este afamado divulgador sobre seguridad.

Además, Miguel Assal completa su impecable explicación ayudándose de una infografía en la que se explica perfectamente el proceso que se ha de seguir. Como ves en la imagen, este tipo de mareas cuentan con dos escapes, dos a ambos lados de la zona estrecha y otros dos escapes en la zona más amplia y tranquila. Recuérdalo cada vez que te bañes en unas aguas peligrosas y, sobre todo, mantén siempre la calma.