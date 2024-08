Roro le pone los 'cuernos' a Pablo y dejará de trabajar sólo para él: su nuevo empleo

La que se avecina, una de las series más exitosas y longevas de la televisión española, ha sorprendido a todos en redes con su manera de promocionar el estreno de su decimoquinta temporada. Y es que la elegida para anunciar su vuelta a las pantallas ha sido RoRo, la célebre influencer que ha saltado a la fama en las últimas semanas por sus vídeos junto a su novio Pablo.

De este modo, la cuenta de TikTok de Amazon Prime Video sorprendía a los cientos de miles de seguidores de la serie con un curioso making off, en el que podemos contemplar como la joven creadora de contenido dialoga con los propios actores, se pasea por el set de grabación y comparte su experiencia a través de un simpático vídeo.

"Hoy a Pablo le apetecía ver la decimoquinta temporada de La que se avecina, bueno a este Pablo no, al mío", comentaba Roro, mientras en la imagen vemos a la joven influencer acompañando a otro Pablo, en este caso, el actor Pablo Chiapella, conocido por interpretar al personaje de Amador Rivas en la serie.

Una vez aclarado el Pablo en cuestión, RoRo continuaba con su propia autoparodia. "Así que me puse a escribir el guión de todos los episodios y después me puse a montar el set y me quedó creo que bastante bien. Entonces me puse con el decorado, personalizando la casa de todos los personajes. También hablé con los actores, repasamos el guión y les di un par de indicaciones de lo que tenían que hacer", bromeaba la joven.

De esta manera tan original, La que se Avecina y Prime Video se suman a uno de los memes de moda, que ha llevado a esta joven creadora de contenido y a su novio Pablo a ser dos de los protagonistas indiscutibles del verano en las redes social, llegando incluso a generar algunas polémicas al ser considerado el suyo un contenido que fomenta el machismo y la sumisión por parte de las mujeres.

Controversias al margen, RoRo parece tomarse con humor todo el ruido generado a su alrededor en las últimas semanas. "Cuando ya estaba todo listo para grabar comprobamos que todo estaba bien y empezamos el rodaje. Estuvimos grabando todo el día en los distintos espacios del set y cuando terminamos me volvi a la oficina a editarlo todo", concluía la influencer más viral del momento.