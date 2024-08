Alucina con este trucazo para no volver a quemarte nunca en la playa, solo necesitas instalar una app

¿Qué dirías si te contamos que la solución a tus problemas con el sol está en tu móvil? Sí, has leído bien. Si estás harto de quemarte cada vez que vas a la playa o a la piscina, el siguiente truco que vas a leer te interesa.

Nos los cuenta el célebre influencer Rafatay en su cuenta de TikTok, en la que comparte con sus más de tres millones de seguidores consejos, trucos y recomendaciones sobre múltiples temas.

"¿Sabías que hay un truco para no volver a quemarte cada vez que vas a la playa? Seguro te ha pasado que te has puesto crema de sol pero aún así te has quemado", comienza afirmando antes de enseñarnos su método para evitar el efecto dañino de los rayos del sol.

Así es, la solución pasa por instalarse en el móvil la aplicación "Lupa". "Si entras en la aplicación de Lupa y eliges el filtro de invertido, podrás ver en qué zonas de tu cuerpo no te has puesto crema de sol y así evitar que te quemes", afirma este joven en un vídeo en el que puede apreciar con total claridad el modus operandi de esta herramienta.

El funcionamiento es sencillo. El propio filtro indicado de esta aplicación tiene la capacidad de invertir en la pantalla los tonos que la cámara está captando en ese preciso instante. Así pues, en la pantalla del teléfono se puede apreciar con gran detalle qué zonas están quedando cubiertas por la crema y cuáles no, lo que sirve de gran ayuda para repasar esas zonas en las que la crema no ha hecho efecto y así asegurarse de que toda la superficie de la piel está perfectamente impregnada de crema solar.

Ahora bien, ¿qué sucede si no tenemos instalada la aplicación y no podemos o no queremos descargarla? No hay que perder los nervios, existe una alternativa. Nos referimos a Instagram, una aplicación mucho más popular y extendida. Y es que esta app también incluye un filtro de invertido como la anterior que, aunque no de tan buena calidad, resulta igualmente efectivo.

Ya no tendrás excusa para no ponerte crema antes de ir a la playa. Recuerda que hacerlo es crucial para proteger la piel de los dañinos rayos UV, prevenir quemaduras solares, reducir el riesgo de cáncer de piel, evitar el envejecimiento prematuro y mantener una piel saludable.