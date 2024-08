Escoge uno de estos puentes de la imagen y conoce cuáles son tus principales obstáculos

El deseo de crecer como personas es algo natural en los seres humanos, sin emargo, muchas veces nos enfrentamos a obstáculos que parecen imposibles de superar. ¿Qué es lo que realmente nos detiene para avanzar en la vida? Hay muchos factores que pueden frenar nuestro desarrollo.

Descubrir qué cosas están haciendo de obstáculo y nos impiden continuar con nuestro camino soñado es fundamental. Por ello te traemos este test visual que te ayudará a identificar cuáles son esas barreras que podrían estar limitando tu progreso.

Para participar sólo tienes que fijarte bien en la imagen de debajo. Verás cuatro puentes, muy diferentes entre sí, y tendrás que elegir uno de ellos. Y cuando lo hayas hecho, no te olvides de comprobar los resultados para conocerte mejor.

Elige tu puente favorito

Resultados

Puente 1: Si has optado por el primer puente, esto indica que el miedo al fracaso te impide avanzar cada vez que intentas algo nuevo en tu vida. Tienes miedo de no lograr tus metas, de no estar adecuadamente preparado para el cambio, o de no tener el valor suficiente para dejar tu zona de confort. No obstante, es imprescindible enfrentar estos temores para alcanzar el éxito. Al reconocer y superar estos desafíos internos, no solo crecerás personalmente, sino que también se abrirán nuevas oportunidades y experiencias en tu camino hacia el éxito.

Puente 2: Si has seleccionado el segundo puente, esto sugiere que lo que te detiene es la opinión de los demás. Frecuentemente, tus decisiones están tan influenciadas por lo que otros piensan que terminas abandonando tus deseos más profundos. Evitas conflictos con tus seres queridos y no quieres hacer grandes sacrificios. Sin embargo, sería beneficioso que empezaras a seguir tus instintos de vez en cuando, sin importar las opiniones ajenas. Esto te permitirá tomar decisiones más acordes con tus verdaderos deseos y aumentar tu confianza en ti mismo/a.

Puente 3: Si has escogido el tercer puente, esto sugiere que tienes muchas ganas de cambiar, pero la rutina diaria te impide dar el primer paso. Deseas explorar nuevos caminos y vivir nuevas aventuras, pero te sientes "atrapado" por tus hábitos. Sin embargo, es crucial recordar que cada pequeño paso cuenta y puede conducir a grandes cambios. Prioriza tus metas y, poco a poco, hazles espacio en tu vida. A medida que avances, notarás cómo esos pequeños ajustes pueden transformar tu vida de manera significativa. No subestimes el poder de la constancia y el esfuerzo diario.