Nuevo cotilleo viral: David Pareja y Noemí Casquet airean sus trapos sucios para pasmo de sus fans

David Pareja, uno de los cómicos más relevantes del panorama nacional actual, célebre por su contenido en redes sociales parodiando comportamientos machistas y por divulgar en clave de humor sobre masculinidad tóxica, ha sorprendido a sus fans confesando una crisis de ansiedad que vivió con una ex pareja y que le duró más de seis meses.

En su mensaje compartido en su cuenta de X, Pareja confiesa el motivo que desencadenó la situación. "Se debió a que me vio llorar, porque me iba mal en el trabajo. Le confesé llorando que hasta pensaba en rendirme, y me dijo en ese mismo momento que dejé de parecerle atractivo, porque ella tenía debilidad por los hombres poderosos y ahí me vio un hombre débil y cobarde", afirma.

Además de explicar la reacción ante tal crisis de ansiedad por parte de su ex, a la que nunca menciona, Pareja concluye con una refelxión que nos incumbe a todos. "El machismo es algo transversal, que nos afecta a todos y todas. Obviamente hace más daño a las mujeres, pero nadie se libra de esta educación machista que nos han dado. Es importante que podamos ir de la mano en esto, para conseguir el cambio algún día", concluye su viral mensaje.

Recuerdo una ex muy feminista con la que salí, que me llevó a una crisis de ansiedad que me duró más de 6 meses. Se debió a que me vio llorar, porque me iba mal en el trabajo. Le confesé llorando que hasta pensaba en rendirme, y me dijo en ese mismo momento que dejé de parecerle… — David Pareja (@SoyDavidPareja) July 27, 2024

Pues bien, dada la viralidad del tuit, la ex pareja del cómico se ha sentido aludida y ha decidido contar su versión de la historia también a través de sus rede sociales. Nos referimos a la periodista y escritora de novelas eróticas Noemí Casquet.

La autora de bestsellers como "Zorras", "Malas" o "Libres" ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de stories reflexionando sobre lo comentado por Pareja. "En ningún momento he sacado este tema por respeto, por eso me he mantenido en las diversas infidelidades que he vivido a lo largo de meses. Aunque, por alusiones, entenderás que tenga que añadir algo de contexto a esta situación", comienza diciendo Casquet.

Además, la barcelonesa hace alusión directa a la situación económica y laboral que padeció el cómico y que fue uno de los motivos que originó su crisis de ansiedad. "Siento que el tema económico es demasiado privado para exponerlo en redes, pero también has hablado de ello. Sabes lo que hemos vivido, sabes que prácticamente asumí todos los gastos del hogar ocio y viajes", señala Casquet.

"Era algo que no me importaba salvo cuando empecé a ver cada vez menos interés en revertir esa situación. Una situación que cada vez se complicaba más añadiendo los engaños y la Luz de gas. Realmente eso fue lo más doloroso de todo, que a pesar de estar a tu lado, decidiste no estar", concluye la escritora.

