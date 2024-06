Así es el impresionante cambio físico de Quevedo cinco meses después de su parón: "Qué barbaridad"

Quevedo sorprendió a todos sus seguidores a finales del mes de enero al anunciar una pausa en su carrera musical. El joven grancanario, que aclaró que se trataba de un paréntesis temporal, reapareció este sábado en un concierto en Valencia en el que dejó impresionados a los asistentes por su gran cambio físico.

El cantante, de 22 años, justificó su retirada de la música en el ritmo frenético al que ha trabajado en los últimos años, algo que define como "una locura". "Desde que salió 'Cayó la noche' no he parado", señaló. "Con este directo quería despedirme de ustedes, darles las gracias por lo que han hecho conmigo. Ha sido increíble, espero que en un futuro poder hacer otra gira y poderles verles en los shows", dijo el autor de éxitos como Playa del Inglés o Columbia.

El artista canario, que eliminó todas sus publicaciones de su cuenta en Instagram, reapareció este sábado en Valencia. El cantante eligió el festival Bigsound para su vuelta, al menos de forma puntual, a los escenarios. Durante más de dos horas de concierto, deleitó a los asistentes con sus canciones más populares.

Quevedo reaparece más delgado y tonificado

La reaparición de Quevedo sorprendió a todos sus seguidores, impactados por la vuelta del cantante a los escenarios. A la espera de conocer si su actuación en Valencia supone el regreso del artista a la música, ha sido su aspecto físico lo que se ha viralizado en redes sociales este domingo.

Quevedo apareció en el escenario más delgado y tonificado que hace unos meses, en lo que es un evidente cambio físico del artista, que podría haber aprovechado su parón para ponerse en forma. Y es que, el cantante, que vestía una camiseta sin mangas, lució un aspecto musculado, resultado seguramente de un duro entrenamiento.

El artista saltó al escenario del Bigsound con una gorra y un pasamontañas, rodeado por cadenas, en una analogía a la presión que hizo que decidiera tomarse una pausa en su carrera. "Gracias por esperarme. La espera merecerá la pena", dijo a sus seguidores valencianos.

Una vez liberado del traje, los asistentes al concierto pudieron descubrir su impresionante cambio físico, que se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales. "El mayor cambio físico de la historia", "Quevedo ha vuelto 'más fuerte que nunca', nunca mejor dicho", "Pedazo cambio", "Qué barbaridad", "Increíble", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Su vuelta a los escenarios?

Quevedo alcanzó la fama mundial en el verano de 2022 tras el lanzamiento de la sesión número 52 producida por el artista argentino Bizarrap. Pocos días después de su estreno, el canario logró ser número 1 en el Top 50: Global de Spotify, siendo así el primer artista español en conseguirlo.

A pesar de anunciar su parón a finales de enero, Quevedo señaló que "igual volveré muy pronto y quizás con un álbum". "La gente tiene que entender que hacer álbumes no es así (chasca los dedos ante la cámara). Si queremos hacer algo de calidad y que tenga sentido, hace falta tiempo", criticó.

Pocos días después de su anuncio, estrenó La última, canción con la que se despedía de sus seguidores y se sinceraba sobre los estragos de la fama y el éxito. "Tengo tanto dinero no sé ni pa’ qué lo quiero", "Necesito perder to’ pa’ volver al punto cero y recordar lo que costó poder salir del agujero", "La fama y toda esa mierda eso es algo pasajero", "Ni los sold out ni el VVS en oro blanco me completan", "Todos están viendo que me duele pero igual me aprietan" y "A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta", son solo algunos de los versos más duros de la canción.

Precisamente este fue el tema escogido para abrir su concierto el sábado en Valencia. Entonces, el artista dejó entrever que su actuación pudiera suponer su vuelta a la música. "La última no es la última. La última es la primera", aseguró.