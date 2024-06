La discusión viral entre este tiktoker y dos feministas sobre cuotas de género que divide Internet

Las cuotas de género representan uno de los temas más controvertidos que podemos encontrar en las redes sociales. En los últimos días hemos visto cómo se hacía viral un contenido del influencer RescueYou, que subió a su canal de YouTube de 132.000 suscriptores la entrevista que le realizaron las periodistas Mariam Maimuni y Yasmin El Khalifi en el canal Un té y lo que surja.

Las cuotas de género y los supuestos derechos que las mujeres ostentan por el simple hecho de ser mujeres fueron el tema central del debate. "¿Hay algún derecho que haya perdido el hombre?", le pregunaron al Youtuber, que no dudó en exponer su punto de vista. "Por ejemplo, las ayudas en cuanto a oposiciones donde se incentivan las cuotas. ¿En una oposición, por qué yo tengo que tener menos menos derechos que tú? Se llaman cuotas de género", replicó.

"Cuando hay una cuota de género en unas oposiciones de policía de un mínimo de mujeres, y tú y yo sacamos la misma nota, a ti por ser mujer te ponen mejor nota. ¿Eso no es un privilegio?", continuó argumentando RescueYou.

@rescueyou247 CUOTAS DE GÉNERO PARA MUJERES VÍDEO COMPLETO EN YOUTUBE: 'RescueYou' En oposiciones de bombero o policía, hay cuotas de género, por ejemplo en Cataluña se reserva el 40% de plazas sólo para mujeres por el mero hecho de serlo. ¿Qué significa esto? Que no se prioriza la capacidad para el puesto, sino lo que tiene entre las piernas. La hipocresía se da en que sólo se piden cuotas para lo que interesa, y si fuese por la 'igualdad' se pedirían cuotas de hombres en oposiciones donde la mayoría son mujeres, como por ejemplo medicina o profesorado, pero no es así. ¿RESULTADO? PRIVILEGIOS A LAS MUJERES Y PÉRDIDA DE DERECHOS PARA LOS HOMBRES ♬ sonido original - RescueYou

Antes estas palabras, la presentadora Mariam Maimuni le espetó que "si no hay mujeres en la policía habrá que incentivar que las haya, porque ya hay muchos hombres". A lo que el youtuber replicó: "Sí, pero en la mina no pedís cuotas. En la construcción tampoco. Ese es el tema, si pides cuotas que sea para todo. A que ahí no molan tanto las cuotas".

El tenso momento vivido en la entrevista ha sido subido por el propio RescueYou a su cuenta de TikTok, de más de 40.000 seguidores. En tan sólo unas horas el vídeo ha corrido como la espuma por la red social china, donde acumula casi dos millones de reproducciones y más de 125.000 interacciones.

Entre ellas, más de 7.500 comentarios -una auténtica barbaridad- divididos entre aquellos usuarios que defienden la postura del youtuber y aquellos que consideran sus palabras machistas propias de una actitud misógina y caduca.