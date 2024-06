Dani Desokupa tira la casa por la ventana: el motivo por el que sortea 10.000 euros entre los suyos

Dani Esteve, líder de Desokupa, la banda especializada en por la fuerza a aquellas personas que estén ocupando de manera ilegal un domicilio, ha lanzado un reto a sus seguidores después de ver cómo cerraban su antigua cuenta de Instagram, muy popular debido a las "Desokupa News", una particular manera de afrontar la actualidad informativa.

"Ayer me cerraban la cuenta de instagram con 180.000 seguidores, Las Desokupa News se estaban haciendo muy grandes y muy incómodas. ¿Solución del sistema? cerrar la cuenta", comenta Esteve desde su nueva cuenta en esta misma red social.

Para estimular el crecimiento de esta nueva cuenta, el líder de Desokupa ha decidido sortear 10.000 euros entre seis de sus nuevos seguidores. "Si en esta nueva cuenta llegamos antes de un mes a los 200.000 seguidores, repartiré personalmente a seis personas un sobre gordo de 5.000 euros y cinco sobres de 1.000 euros".

De esta manera tan altruista pretende Esteve combatir contra, según él, la censura que está sufriendo por parte del poder. "Ayer estaba cabreado, pero me gustan las guerras y me gustan los retos. Así que si os pensáis que me voy a quedar en mi casa llorando es que no me conocéis", afirmaba el líder de Desokupa.

Lo cierto es que esta no es la única polémica en la que este mediático justiciero se ha visto involucrado en los últimos días. Hace unas semanas, Esteve se enfrentaba públicamente a otro célebre personaje de nuestras redes sociales, Amadeo Llados, a quien acusaba directamente de haber estafado a más de 1.000 personas con sus cursos motivacionales.

Ahora el jefe de Desokupa vuelve al centro de todas las miradas con su objetivo personal de llegar a los 200.000 seguidores en tan sólo un mes. De momento su propósito no tiene mala pinta, pues en apenas tres días su nueva cuenta de Instagram acumula más de 83.000 seguidores.