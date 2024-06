La confesión de Alba Carrillo que trae cola: se considera "muy roja" pese a su familia militar

Alba Carrillo es uno de esos personajes que no deja a nadie indiferente en redes sociales. La modelo, presentadora y autora del libro "Lista para la vida", cuenta con un nada deseñable número tanto de seguidores como de "haters", seguramente por su manera de ser, su estilo directo o su franqueza y honestidad. Lo que nadie le puede negar es que no sea una mujer que no se moje con los temas de actualidad.

Estos días se ha viralizado en la red social X, antigua Twitter, un clip suyo siendo entrevistada en el canal de Youtube El Círculo Independiente, presentado por el periodista Euprepio Padula, en el que la modelo se explaya a la hora de hablar de su ideología política, analizar la situación del país o mostrar su visión del mundo "influencer".

"En mi familia, casi todos mis tíos son militares, y luego en la siguiente camada hemos salido bastante rojillos. Yo soy muy roja", confiesa Carrillo ante las preguntas de Padula. La modelo también se mojó sobre la política actual: "No hay gente que solucione nuestros problemas. Yo me pongo a ver y me parece terrible, solamente se echan mierda unos a otros", confesaba.

Este minuto y medio de Alba Carrillo mothering. 👏🏼👏🏼pic.twitter.com/wAEuAfln9k — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 16, 2024

La escritora no dudó en relatar sus dudas sobre la democracia actual y la ausencia de partidos políticos que logren convencerla: "No hay nadie que me seduzca, pero sí es verdad que voto a lo menos malo", a lo que añadió qué atributos debe tener un partido para que ella pueda confiar en él: "Yo quiero un partido que me diga esto es lo que vamos a hacer, te vamos a resolver tus problemas".

El clip de la entrevista ha sido compartido en X por el perfil del propio programa, y resposteado por el usuario Elojoquetodolv, logrando más de 440.000 reproducciones y numerosos comentarios muy favorables a la honestidad de Carrillo.

Especialmente aplaudida ha sido su reflexión sobre los riesgos que, según ella, corre la democracia y la sociedad de España en estos días. "Ni un paso atrás en el tema de los derechos. La ultraderecha me asusta muchísimo", confesaba la celebrity en lo que ya es considerado en redes todo un alegato contra la ultraderecha.