La viral indignación de un agricultor: "Al próximo le rompo esta vara en la cabeza"

Hace unos días, tuvo lugar una ola de robos que ha afectado a los campos de olivos en toda la región, lo que ha supuesto la reciente detención de seis individuos por el presunto robo de más de 15.000 kilogramos de aceitunas, lo que ha supuesto que los agricultores, con todo el contexto actual, vean, más aun, en peligro su situación. Y es uno de estos agricultores afectados el que se ha hecho viral en las redes sociales por sus declaraciones, que muestran el sufrimiento que están sufriendo por unos robos que no cesan.

Las declaraciones del agricultor reflejan el nivel de frustración y desesperación que enfrentan muchos en la comunidad agrícola ante la poca seguridad que tienen sus olivos. "Al próximo que vea en mi olivar le rompo esta vara en la cabeza", expresó el agricultor visiblemente enfadado, "porque estoy hasta los cojones de que estén robándome las aceitunas".

El agricultor continua lamentando las pérdidas sufridas el año anterior, cuando se estima que los ladrones se llevaron más de 17.000 kilogramos de aceitunas de su propiedad. "El año pasado me robaron 17.000 kilos de aceituna y todavía no me han dado ni cinco", agrega. "Esa aceituna, aparte de llevar aceite, ahí va el sudor y sacrificio de todos los agricultores".

Han arrestado a 6 personas por robar mas de 15.000 kilos de aceitunas y así ha reaccionado el agricultor por si alguien piensa ir a robarle otra vez pic.twitter.com/MXi556Iry9 — ceciarmy (@ceciarmy) March 21, 2024

Los robos, en aumento

Las palabras del agricultor reflejan una realidad desalentadora que muchos en la industria agrícola están experimentando. Los robos de aceitunas no son un fenómeno nuevo, pero en los últimos tiempos han aumentado de manera alarmante, lo que ha llevado a un clima de inseguridad y tensión entre los agricultores locales.

Entre las causas que se han señalado para este aumento en los robos de aceitunas se encuentra la creciente inflación en el precio del aceite de oliva y otros productos derivados de las aceitunas. Con el aumento de los precios en el mercado, las aceitunas se han convertido en un objetivo tentador para aquellos que buscan obtener ganancias rápidas y fáciles a expensas de los trabajadores del campo.

Además, la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para combatir este tipo de delitos ha contribuido a la impunidad de los delincuentes, lo que ha exacerbado la situación y ha generado una sensación de desamparo entre los agricultores.

Ante esta creciente crisis, muchos agricultores están pidiendo acciones concretas por parte de las autoridades para proteger sus cultivos y garantizar su seguridad. Se insta a implementar medidas de vigilancia más efectivas en las zonas rurales y a fortalecer las penas para aquellos que sean encontrados culpables de robo agrícola.