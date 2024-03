Las redes "flipan" con el despiste viral de un joven: desconocía la diferencia entre sueldo bruto y neto

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en donde un joven cuenta como ha alucinado tras descubrir la cruda realidad de la diferencia entre sueldo bruto y neto y que, con esto, contribuye a los impuestos. Expresa su asombro al descubrir que el gobierno le retiene 300 euros cada mes.

"Este es tu salario bruto y tu salario neto... y yo pensando pero el neto qué es, si la nómina me la envían telemáticamente, no me dan un papel y en el papel está bruto o neto, la verdad que no entendía eso y hoy me he dado cuenta de eso, de que me quitan 300 euros al mes y he flipado", exclama el joven en el vídeo que ha causado todo tipo de sensaciones en las redes sociales.

Muchos usuarios de las redes se han identificado con la confusión inicial del joven y han compartido sus propias experiencias al descubrir la realidad de los impuestos y deducciones en sus salarios.

La sorpresa y desconocimiento del chico reflejan la importancia de la educación financiera y la necesidad de que los jóvenes comprendan cómo funciona el sistema fiscal.

💥 Un chaval sube un vídeo sorprendido al descubrir la diferencia entre sueldo neto y bruto, cuando se da cuenta que en la nómina le quitan 300€ todos los meses.



Es lo que pasa cuando te enteras de que el gobierno no regala nada, sino que tú lo pagas.pic.twitter.com/iHLsWK01U4 — Edgar ✟🇪🇦 (@Edgar___es) March 11, 2024

Impuestos en España

En España, como en muchos otros países, el sistema fiscal es complejo y puede resultar confuso para aquellos que no están familiarizados con él. Los impuestos en España se dividen en varios tipos, incluyendo el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto de Sociedades, entre otros.

El IRPF es el impuesto que se aplica a los ingresos de las personas físicas, como salarios, pensiones, y otros rendimientos. Este impuesto se retiene directamente de los salarios de los trabajadores, lo que explica la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo neto que descubrió el joven del vídeo viral.

Además del IRPF, en España existen otros impuestos que gravan el consumo, la propiedad y las transacciones financieras, entre otros. Estos impuestos son fundamentales para financiar los servicios públicos y el gasto social en el país.

Es importante que todos los ciudadanos comprendan cómo funcionan los impuestos en España y cómo afectan a su "economía propia". La educación financiera juega un papel crucial en este sentido, permitiendo a las personas tomar decisiones informadas sobre sus ingresos y gastos, y contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.