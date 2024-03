Descubre el truco definitivo de TikTok para aplicar la máscara de pestañas: "Lo necesito"

Un equilibrio adecuado en el maquillaje contribuye a la armonía facial, y destacar los ojos de manera apropiada es crucial para lograrlo. Aunque una aplicación cuidadosa de la sombra puede ser beneficiosa, las pestañas desempeñan un papel vital en cualquier arreglo de maquillaje. La elección de una máscara de calidad es fundamental, pero a menudo surgen obstáculos al aplicarla, como manchar accidentalmente los párpados y el área de la ojera. Esto puede ensuciar la piel y afectar la apariencia limpia del maquillaje, arruinando así todo el proceso.

Para evitar estas dificultades, ha surgido una herramienta que se ha vuelto extremadamente popular en TikTok. Se trata de una guía protectora que facilita la aplicación precisa del producto solo en el área deseada. Para usarla correctamente, es importante desinfectar y limpiar la herramienta con desmaquillante o agua y jabón. Luego, sosteniéndola por el mango, se coloca sobre el área del ojo y se aplica la máscara sobre la guía. Al retirarla hacia afuera, se pueden peinar las pestañas y eliminar el exceso de producto, ya que la herramienta cuenta con dientes integrados para esta función.

Este dispositivo ha ganado fama entre los verdaderos aficionados al maquillaje, y lo mejor es que es fácil de encontrar y bastante económico. Se puede encontrar tanto en cualquier tienda física relacionada con el tema como en páginas online y el precio suele oscilar entre tres y cinco euros, un precio que es casi "ridículo" por lo útil que es.

El vídeo, subido por la usuaria @marrttss, ha causado sensación en la plataforma y algunos de los comentarios que ha recibido son: "Yo lo hago con un cartón, se llama pobreza", "Yo lo compré y se me hizo muy incómodo, no me gustó", "Es buena idea porque siempre me mancho el párpado", "También lo tengo y LO AMO, no quedan grumos, todas las pestañas quedan con rímel, quedan peinadas y no te manchas el párpado ni la zona de las ojeras", "No lo quiero, lo necesito", "Y yo robándole cartón a mi padre", "Cosas que necesito en mi vida y que hace un segundo no sabía ni que existían", "Soy pobre, alguien me lo compra y envía a casa" o "Te amo Tik Tok".