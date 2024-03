La insólita esquela con guiño al Barça que arrasa en redes: "Os dejo, que San Pedro me reclama"

Las esquelas de los periódicos son una de las secciones con más tradición en la prensa española. Despiertan la curiosidad de los lectores y, en ocasiones, generan multitud de comentarios por las divertidas anécdotas que dejan. Y es que, detrás de cada una de ellas, hay una historia que, en ocasiones, no pasa desapercibida.

Frente a las más tradicionales, con textos escuetos y en tono formal, cada vez es más habitual ver esquelas con las que la familia despide a su ser querido de una forma singular. El objetivo es dar un adiós significativo al familiar y que el mensaje de su fallecimiento quede para el recuerdo.

En ocasiones, son los propios difuntos los que dejan escrita su esquela antes de fallecer. Este ha sido el caso de Manuel Brañas González, apodado como 'El Vanguar', 'El zorro de Sants' o 'El marqués', quien escribió el anuncio de su propia muerte, publicado este sábado, 9 de marzo, en La Vanguardia, periódico donde trabajó como impresor durante 40 años.

El divertido mensaje de despedida de Manuel Brañas

En la esquela, Manuel Brañas, que falleció a los 83 años tras una larga batalla contra el alzhéimer y el párkinson, se despide de toda su familia y también tiene un recuerdo para su equipo de fútbol: el FC Barcelona. El anuncio de su fallecimiento, publicado este sábado, está cargado de divertidos mensajes que no han dejado indiferente a ninguno de los lectores del diario.

"Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy, 9 de marzo, que aparece la mía", comienza diciendo el hombre. Manuel se despide de toda su familia, "Tere -mi Ojitos de Platino-, Agus y Núria, Juan Manuel y Cristina, y mis nietas Laura, Raquel y Meritxell", y no se olvida de su mascota: "¡Ah! Y la Cuqui, mi perrita".

[La genial esquela de Mari Paz, la gallega fallecida que ha vetado la entrada a su funeral]

Brañas continúa diciendo que se lo ha "pasado genial" y deja un divertido mensaje a su familia: "Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente".

Si algo tenía claro Manuel al escribir su propia esquela es que quería acordarse de su equipo, al que dedica un divertido mensaje. "No quiero olvidarme de mi equipo: el Barça. He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza —que me perdone su majestad el colesterol—, pero ahora no deja de darme disgustos XDDD", asegura el culé.

La esquela, publicada en 'La Vanguardia'.

Manuel finaliza su propia esquela con un mensaje dirigido a su familia y los lectores, siguiendo el tono cómico que le caracteriza. "Os dejo, que San Pedro me está reclamando para echar un dominó; ya le he anticipado que voy a pegar un cierre de tres pares. Un beso para todos", concluye el aficionado del Barcelona.

El divertido mensaje de Manuel, que él mismo se encargó de escribir, ha arrasado en redes sociales por su insólito contenido. Una "esquela brillante", "la mejor esquela de la historia de los periódicos" o "Bravo Manuel, no cabe duda de que has dejado huella", son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en redes sociales, haciéndose eco del texto que el eximpresor dejó escrito para que se publicara el día de su fallecimiento.