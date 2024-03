Un español explica a un hispanoamericano por qué no es latino: "Erais indígenas"

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en redes sociales en el cual un ciudadano español se "enfrenta" a un creador de contenido hispanoamericano sobre la identidad latina, argumentando que los hispanoamericanos no son verdaderos latinos.

En el vídeo, el español sostiene firmemente su postura: "Vosotros no sois latinoamericanos, no sois latinos. El latino viene de Roma, que hablaba latín. Nosotros nos reímos y es a ustedes a los que les duele que se les demuestre que no son latinos".

Con una postura muy contundente, añade: "El latino hablaba latín y viene de Roma, en América nunca se ha hablado latín. Ustedes son hispanoamericanos, porque fueron conquistados por España y hablan español y tienen cultura española, nada de cultura italiana, romana ni han hablado latín. Los latinos vienen del Imperio romano. Si los españoles ya no somos latinos, ¿cómo lo vais a ser vosotros? Que erais indígenas. Lo de que sois latinos es una mentira que ha tenido éxito, que ha hecho gracia y ha quedado bien".

Las afirmaciones del ciudadano español en el vídeo han suscitado un debate sobre la diferencia entre los términos "latinoamericano" e "hispanoamericano", así como sobre la pertinencia de utilizar el término "latino" para referirse a los habitantes de América Latina.

¿Qué significa ser latinoamericano?

El término "latinoamericano" se utiliza comúnmente para hacer referencia a las personas que son naturales o residentes de los países de América Latina, es decir, aquellos que se encuentran en América del Sur, América Central, México y el Caribe, con la excepción de Brasil, donde se habla portugués. Este término se deriva del uso del idioma latín en la antigua Roma y se refiere principalmente al legado cultural compartido por estas naciones, que incluye el idioma español, el portugués y una variedad de tradiciones y costumbres que surgieron de la colonización europea.

Diferencia entre latinoamericano e hispanoamericano

La distinción entre "latinoamericano" y "hispanoamericano" radica en el enfoque lingüístico y cultural. Mientras que el término "latinoamericano" se refiere a todos los habitantes de América Latina, independientemente de su idioma materno, el término "hispanoamericano" se usa específicamente para describir a aquellos cuya lengua principal es el español, como resultado de la colonización española en la región.

En contraposición, el término "latino" se ha utilizado tradicionalmente para describir a los habitantes de los países que derivan su lengua y cultura del latín, principalmente aquellos de Europa, como España, Italia, Francia y Portugal. Sin embargo, su aplicación a los habitantes de América Latina ha generado cierto debate.