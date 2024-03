Descubre el truco definitivo para dejar impoluta tu "airfryer": "Me has salvado la vida"

Las freidoras de aire, también llamadas Airfryers, están ganando popularidad en las cocinas de muchas personas. Esto se debe a diversas razones, pero principalmente a su capacidad para cocinar alimentos sin necesidad de usar grandes cantidades de aceite, lo cual no solo es beneficioso para la salud, sino también para el bolsillo.

Con la creciente popularidad de las freidoras de aire, las redes sociales están llenas de recetas y consejos, no solo para cocinar, sino también para su mantenimiento y limpieza. Aunque estas freidoras minimizan el uso de sartenes y ollas, es inevitable que se ensucien con el uso. Sin embargo, hay un truco que se ha vuelto viral en las redes sociales para dejarlas impecables. Algunas freidoras de aire pueden ser difíciles de limpiar por completo debido a su diseño, pero cientos de usuarios han compartido un método efectivo: el uso de pastillas de lavavajillas. Este método permite limpiar la Airfryer con poco esfuerzo, eliminando la grasa acumulada con el tiempo.

Para aplicar este truco, simplemente coloca una o varias pastillas de lavavajillas dentro de la freidora de aire y agrega agua caliente. Deja que la pastilla actúe durante aproximadamente 15 minutos. Luego, vacía el agua y verás cómo la suciedad se elimina fácilmente, incluso de los rincones más difíciles de alcanzar. Si deseas una limpieza más profunda, puedes usar una esponja enjabonada para dejarla como nueva.

El truco ha sido muy bien recibido en la comunidad de TikTok, donde los trucos suelen agradar bastante. Algunos de los comentarios que ha recibido el vídeo son: "Me has salvado la vida... estaba hasta por tirarla ya, no conseguía limpiarla bien", "Pero depende también de la freidora, a la mía la echo eso y tengo que estar en el Media Markt a la media hora comprando otra", "Ole y ole esa comunidad de TikTok, no había tenido las cosas tan limpias en mi vida", "La freidora de aire creo que está muy infravalorada, para mi es de los inventos del siglo".