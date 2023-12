La reflexión de Marta Díaz para terminar el año más "doloroso" de su vida: "Te despido por fin"

No ha sido el mejor año posible para Marta Díaz, pero aun así ha querido sacar lo positivo en la despedida del 2023 que ha publicado en sus redes sociales. Una de las influencers con mayor tirón de España, y que hace tan solo unos meses estrenaba su propio documental, sufrió este mes de diciembre un grave accidente de esquí en Los Alpes que le provocó la rotura del ligamento cruzado y la llevó hasta el quirófano. La joven ha ido relatando su proceso a sus más de 3,5 seguidores en Instagram y ahora encara en 2024 llena de positividad.

La que fuera novia del futbolista del Manchester United que también pasó por las filas del Real Madrid y del Sevilla, Sergio Reguilón, estaba disfrutando de unos días de esquí con amigos cuando sufrió la fatal caída. Ella misma subió imágenes de su rescate en camilla y el dolor que le estaba provocando, reconociendo que "lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla". Aunque tenía la esperanza de no tener que operarse, finalmente necesitó pasar por el quirófano hace apenas una semana.

Explicaba entonces que se había roto el ligamento cruzado anterior y los médicos aconsejaron operar, confirmando que "la operación ha salido perfectamente, estoy ya en proceso de recuperación". Quiso dar las gracias al doctor Pedro Guillén, a Isabel Guillén y al equipo de la Clínica Cemtro, "que no solo han hecho un trabajo excelente, sino que me han hecho sentir supersegura y arropada en todo momento, poder ponerme en sus manos ha sido una suerte". En su publicación, donde salía con la pierna inmovilizada, prometía además Marta Díaz novedades en los siguientes días.

"Cuánto me has enseñado"

No obstante, era consciente de que lo que le tocaba ahora era "reposo y en unos días empezamos con la rehabilitación", agradeciendo los mensajes de apoyo de sus seguidores. Ha sido este jueves cuando la joven influencer ha publicado un texto para hacer balance del 2023, junto a una foto "que me trae buenos recuerdos", sacada "irónicamente en la nieve ya sabéis que no nos llevamos muy bien", admitía divertida. Al 2023 le ha dicho que "te quedas grabado para siempre, cómo has dolido y cuánto me has enseñado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Diaz (@martaa_diiaz)

"Me despido de ti por fin y, aunque hayas sido doloroso, te voy a dar las gracias por hacerme más fuerte y un poquito más valiente", ha escrito Díaz, agradeciendo que le hiciese "entender que estar mal no es malo". "Gracias por las lecciones aprendidas, por las experiencias vividas, por enseñarme a soltar, por recordarme lo rápido que va la vida y lo mucho que te puede cambiar en un segundo", ha añadido, nombrando también a "esas personas que simplemente estuvieron y a vosotros por ser parte de esta historia".

Marta Díaz ha finalizado diciendo un "adiós, 2023, te has llevado un trocito de mí, pero gracias por los recuerdos, ahí os quedáis" y pidiendo al 2024 "un poquito de tregua, anda, que encima voy lesionada". Con todo, la actitud positiva de la influencer se nota al leerle un "venga, ¡vamos allá!" y al saber que su "propósito más importante del año es ser feliz". También ha pedido "poder empezar a andar sin muletas y sin ver las estrellas de dolor cada vez que apoyo el pie", rematando el escrito con un toque de humor.

