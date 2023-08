Un joven cuenta la 'madrileñofobia' que ha sufrido y reabre el debate en redes: "Nos odian"

Quizás no se hable lo suficiente, pero no llega oficialmente el verano hasta que se hace viral una publicación en Twitter hablando de madrileñofobia, esto es así. Que en Madrid vivan más de 6 millones de personas y estén a 40 grados en los meses estivales explica que buena parte de ellos huyan sin mirar atrás y se desplieguen por el resto de la península, algunas veces con exigencias, sobre todo en los municipios costeros, buscando un poco de fresco y el chapuzón reglamentario.

Las otras provincias de la meseta siguen el mismo rumbo, creándose una masificación de gente con un acento parecido ―sí, amigos, el acento de Madrid existe aunque no os lo notéis― que llenan los pueblos y en éstos se les mete en el mismo saco: madrileños todos. "Ya están aquí los madrileños" es lo que antaño fue el posado de Ana Obregón en bikini: el pistoletazo al estío. Los locales suelen tomárselo con filosofía, pero en ocasiones este aluvión de veraneantes les supone más de un problema.

Generalizar es siempre injusto porque los idiotas están en todas partes, pero las personas sensatas también; sin embargo, cuando queremos hablar sobre el comportamiento de una masa de gente debemos ponerle un nombre. Así, es normal hablar de madrileños, gallegos o catalanes como si fuesen un grupo homogéneo de gente a sabiendas que no lo son. Aclarado este #NotAllMadrileños, vayamos a lo que nos ocupa: el hilo del periodista madrileño Héctor Alonso que se ha hecho viral este pasado viernes.

"Nos llaman fodechinchos"

Alonso ha reflexionado sobre lo que considera "odio a los madrileños" que, dice, "parece que se ha convertido en un deporte en Twitter". Explica que sus vacaciones las pasaba de niño en Cáceres y el País Vasco y "siempre había coñas con los madrileños, pero se quedaban en eso, coñas", poniendo ejemplo de estas gracietas cuando le decían "chulo" o que "no habíamos visto nunca una vaca"; no obstante, ahora cree que hay madrileñofobia:

Lo del odio a los madrileños parece q se ha convertido en un deporte en tuiter. Cuando era niño e iba de vacaciones a Cáceres o a casa de mis primos vascos, siempre había coñas con los madrileños, pero se quedaba en eso, coñas. Que si chulos, q no habíamos visto nunca una vaca… — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

Sin embargo, dice el periodista, "desde la pandemia empecé a percibir que la cosa iba a más" y recuerda que "se llegó a decir que estábamos esparciendo el Covid por toda España", mostrándose especialmente sorprendido por "el odio de muchos gallegos, jamás pensé que podíamos caer tan mal a los gallegos". Añade que en Galicia les llaman "fodechinchos" aunque este apodo, precisamos, no es exclusiva de madrileños sino de todo tipo de visitantes irrespetuosos con el patrimonio natural o cultural, el idioma, las costumbres o la convivencia:

Desde la pandemia empecé a percibir que la cosa iba a más. Se llegó a decir que estábamos esparciendo el covid por toda España, que a ver si nos moríamos. Me sorprendió el odio de muchos gallegos. Jamás pensé que podíamos caer tan mal a los gallegos. Escribes calamar+Madrid — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

y aparecen decenas de gallegos burlándose e insultando. Pero qué os hemos hecho los madrileños. Hasta tenemos un mote allí. Fodechinchos. Escapa a mi comprensión. Igual es que no están acostumbrados al turismo masivo, como ya había en otros sitios. El turismo es molesto, pero — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

te acabas acostumbrando. Yo vivo en un barrio turístico, y la verdad es que me importa un pepino de dónde son los turistas que vienen a mi barrio. No me fijo a ver de dónde son para cagarme en su comunidad de origen. Si me preguntan por una dirección -todos los días- soy amable. — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

Asegura que él vive en un barrio turístico de Madrid "y me importa un pepino de dónde son los turistas que vienen a mi barrio, no me fijo de dónde son para cagarme en su comunidad de origen, si me preguntan por una dirección soy amable", dice. Para poner un ejemplo, relata que una pareja aparcó en su calle y no eran madrileños, así que le preguntaron si les iban a multar y él, como podían arriesgarse a sanción, se ofreció para "tramitar una invitación metiendo la matrícula en la aplicación del móvil":

El pasado sábado una pareja joven aparcó su coche en mi calle. No eran madrileños. Me preguntaron si les iban a multar porque no sabían si era zona de bajas emisiones. Les dije que sí. 90 euros. Se agobiaron. Les dije que yo podía tramitar una invitación metiendo la matrícula — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

en la aplicación del móvil. Lo hice en el momento. Fliparon. No estoy seguro de que si eso le pasara a un madrileño en otra comunidad alguien haría lo mismo por él.

Veo fotos de coches sumergidos por la subida de la marea en Galicia y solo hay comentarios de burla a los — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

madrileños. Igual era de Orense el del coche. O de Pamplona. ¿Nadie quiso advertirles? Que se jodan, que son madrileños y luego hago la foto.

Nos estamos acostumbrado a que nos llamen “escoria”: hoy mismo. “Sois escoria”, ha dicho uno que es de Álava y sociólogo. No sé. No suelo — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

leer tuits de madrileños llamando “escoria” a TODOS los habitantes de Vitoria, o Ferrol, o Alicante.

Parece que además tenemos que aguantarnos, porque si contestan aparecen otros doscientos más para insultarte. En fin, que nos hemos convertido en una especie de chivo expiatorio. — Héctor Alonso🔻💻 (@hdelosrios2) August 3, 2023

En cambio, lamenta, "no estoy seguro de que si eso le pasara a un madrileño en otra comunidad alguien haría lo mismo", argumentando que "veo fotos de coches sumergidos por la subida de la marea en Galicia y solo hay comentarios de burla": "Que se jodan, que son madrileños, y luego hago la foto", valora, antes de finalizar diciendo que "no suelo leer tuits de madrileños llamando 'escoria' a todos los habitantes de Vitoria, Ferrol o Alicante".

"Nos hemos convertido en una especie de chivo expiatorio", sostiene Héctor Alonso, concluyendo un hilo que ha alcanzado cientos de miles de cuentas en Twitter y no pocas réplicas. Además de especificarle que "fodechincho" no está dedicada en exclusiva a la gente de Madrid, incluso algunos madrileños han afeado el comportamiento "de conquistadores" que muestran cuando salen de su ciudad, "con aires de superioridad", porque "se creen el centro del mundo" y "lo miden todo en Bernabeus".

Te lo explico:



Mis padres son gallegos, y yo nací en Madrid. El mote que se usa en su zona es "escallá", que deriva de comparar con ánimo de superioridad cualquier cosa empezando con la frase "es que allá..." — Si lo se no vengo (@si_vengo) August 4, 2023

Bueno, a los de ciudad se les llama pixapins, que vendría a ser como domingueros.



De todas formas lo de Madrid es por creer que saben todo, que son el centro del mundo y que todo el mundo está contra ellos. Lógicamente, no todos lo son, pero si a alguno le pica esto... Ajos come — Sandianomano (@sandianomano) August 4, 2023

Va a más porque los madrileños van a más también. Son lo peor cuando vienen de vacaciones. Prepotentes, ignorantes, chulos.... Se creen superiores al resto y te tratan como si fueras su esclavo. Cuando seáis educados y sepáis que no sois superiores cambiará la cosa. — Kanny 💚🤍💚 (@Kanny82) August 4, 2023

No está bien odiar por el lugar de nacimiento. Pero por favor, al menos cuando vengáis al pueblo haced el favor de aparcar bien. Qué porque os toméis 4 cubatas en el bar en agosto no estáis salvando la economía del lugar... — Chocolate y Atún (@chocolateyatun) August 4, 2023

Igual ha tenido algo que ver el nacionalismo madrileño de Ayuso — 🏳‍🌈 Jorge Godoy 🇪🇺 (@godoitos) August 4, 2023

Tengo vecinos madrileños en la playa y he estado con ellos desde los 5 años. Y hay madrileños y madrileños. Lo que pasa es que los que más ruido hacen son esos que no saben, que no preguntan o que no entienden. — Mejugenia 🇪🇸 🏳️‍🌈 (@mejugenia) August 4, 2023

Yo como madrileño viviendo fuera solo puedo decir que el problema es la actitud que tienen ciertos madrileños cuando van fuera y es la de ir de conquistadores. Desgraciadamente esa actitud de unos pocos hace que se vea con malos ojos a los demás. — El Alber (@aajimcas) August 4, 2023

Es que todo se mide en Bernabéus, tenéis unos dirigentes completamente locos que desprecian al resto de España, vais en manada a los lugares, muchas veces sin educación ni modales, allí está el mejor pescado, el mejor agua, todo el trabajo y los grandes estamentos públicos. Cansa — Filetesaurio (@Filetesaurio) August 4, 2023

Cada cual lo ve desde su óptica. Por supuesto que no todos son así, pero yo por ejemplo trabaje en hostelería durante 1 año en Almería y, cuando llegaban las vacaciones, cuando había clientes maleducados o simplemente imbéciles, al 99% eran madrileños. — Raúl Torres Jiménez (@Raul_Almeria) August 4, 2023

Pues yo soy madrileña y lo entiendo perfectamente — Hattori Hanzo (@Jattori_Janzo) August 4, 2023

Estás haciendo lo mismo de lo q te quejas tú: generalizando. Hay gente buena y gente mala en todos sitios. La realidad es q la imagen q se tiene de madrid es la del Cayetano facha o la del madridista q no pasó ni la ESO pero está claro q no todo el mundo es así 🤷🏻‍♀️ — carocola de crema (@carol70694431) August 4, 2023

Supongo que igual que en muchas partes de España tienen que aguantar que desde las grandes ciudades, entre ellas Madrid, se les llame paletos y se les desprecie, los capitalinos tendrán que aguantar lo que les llamen. Dar y recibir. El ying y el yang. — Laica Doll (@Iwa_saru) August 4, 2023

Cómo andaluza viviendo en Madrid, todo lo que dicen es real y está justificado — miamor (@mrtamdr) August 4, 2023

Llevo +de 10años en Madrid. He vivido en 5ciudades y pueblos más antes de recalar aquí.

Todos tienen sus defectos, pero los de Madrid los niegan. Piensan y actúan como si lo suyo siempre fuera lo mejor, cuando la mayoría de las veces no lo es.

No serán todos, pero los q son... — Nombre Cualquiera (@L4Nc0) August 4, 2023

Habrás visto la típica película en la que detienen a un estadounidense por cualquier cosa en el extranjero y suelta lo de "soy ciudadano americano". Pues yo lo he visto siempre con madrileños. A la más mínima pega: "Es que soy de Madrid". Nunca pasa con gente de otros sitios. — Papá Nodulus (@PapaNodulus) August 4, 2023

Cuando en un pueblo hay q avisar de q el gallo canta o q las vacas huelen, porque al turista madrileño le molesta los autóctonos nos cansamos. Han denunciado en el cuartel cosas así. Y lo de la pandemia fue de traca, no se podia salir de la provincia pero 2as residencias llenas. — Bimba 🐶 (@bimbota20) August 4, 2023

Lo que nos reímos en los pueblos con vosotros..

Se agradece... — MakokiRojo (@MakokiRojo64296) August 4, 2023

Además, hay muchos comentarios haciendo alusión a Isabel Díaz Ayuso, al "ombliguismo" de Madrid y a la ausencia de modales de alguna gente. En Galicia, al ser una comunidad en la que muchos madrileños tienen una segunda residencia, se constató que en los primeros coletazos del Covid, cuando no se podía salir de la provincia y la capital era el epicentro del coronavirus, no pocos se saltaron las normas a la torera y tiraron para el norte, con la consecuente indignación de los gallegos.

Quizás este es el motivo por el que Alonso notó un incremento de las tiranteces desde la pandemia. En cuanto a su comparación con los turistas que aparcaron en su calle, la diferencia principal reside en que ellos preguntaron si estaban correctamente aparcados, mientras que aquellos que dejan sus vehículos en las rampas de los muelles gallegos sin saber que la marea sube, no suelen preguntar ni escuchar a los vecinos y, es más, puede que incluso estacionen pensando "qué boba es esta gente, mira que sitio más guapo y está vacío". Tal vez esto explique también las mofas.

