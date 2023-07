Una argentina acude a una peluquería española y critica el resultado: "¿Me estás jodiendo?"

Ir a la peluquería no suele ser plato de buen gusto para algunos, sobre todo para quienes han tenido malas experiencias. Algunas veces porque cortan el pelo de más, otras veces porque no tiñen bien o porque no realizan correctamente su trabajo, y un largo etcétera.

Testigo de ello fue la tiktoker argentina Sheila Ribas el año pasado, que acudió a un local para celebrar su cumpleaños con una melena rubia y tuvo que llevar peluca por el destrozo que le hicieron en el cabello. La joven explicó que estaba perdiendo pelo a raíz de estar más de dos horas con un producto perjudicial para el cabello. Con ese tinte debería haber estado 40 minutos. Tras el suceso, la joven decidió denunciar al establecimiento junto a su familia.

Otra mala pasada más reciente y con un tinte la ha tenido la tiktoker argentina Consu Navarro (@consunavarro), que en su vídeo viral de TikTok explica que acudió a una peluquería española para conseguir unas mechas rubias. El resultado acabó cabreándola. "Vengo a expresar mi mal humor con las peluquerías en España", comienza el vídeo.

La tiktoker critica que estos establecimientos son carísimos: "Me salió un huevo, no lo paso a pesos porque me largo a llorar". Posteriormente se ha quejado de que no le han teñido bien y de que le quedó la "raya asquerosa".

"Tercero, el hombre me enjuaga el tinte y me dice 'bueno, listo, ya está', yo le digo '¿cómo que ya está? ¿No me secas el pelo? ¿Ni siquiera puedo ver cómo me quedó?'", añade. Resulta que el peluquero le advirtió que el secado se cobraba aparte. Ella, entonces, le preguntó cuánto era, a lo que el hombre le respondió que costaba "30 euros más".

"30 euros por secarme el pelo, porque me pasen el secador de pelo, ¿me estás jodiendo? Estoy muy enojada".

"No vale 30 euros secarte el pelo en España"

El vídeo ha recibido más de 10.000 'me gustas' y más de 1.500 comentarios. Destacan los de los usuarios que discrepan con el hecho de que secarte el pelo cueste 30 euros en España: "Es la primera vez que oigo eso", "no vale 30 euros secarte el pelo en España" o "jamás en la vida he pagado eso, no se ha molestado en buscar una peluquería con un precio normal".

Otros usuarios han aprovechado para darle una solución: "Hay que preguntar antes de que te realicen un servicio", "pues pregunta las cosas antes de entrar", "también se explica lo que quieres y se pregunta el precio antes".

