Dime cuántos leones ves en la imagen y te diré quién pretende engañarte: el nuevo test visual

M. C.

Están de moda y nadie puede escapar a lo adictivos que son. Los test de personalidad y los acertijos visuales viven una época dorada gracias a las redes sociales. Los juegos que muchas veces hicimos de niños ahora cobran una nueva dimensión para entretenernos en nuestros ratos libres y retar a los amigos. Unos nos ayudan a reflexionar sobre aspectos de nuestra vida que teníamos apartados y otros contribuyen a mantener activa nuestra agudeza visual. En este caso, hoy te traemos un test de personalidad, pero te dejamos otros que hemos publicado estos días, como 'El número de animales que puedas ver en la imagen nos dirá quién está enamorado de ti' y '¿Eres capaz de saber cuántos animales se esconden en esta imagen? ¡Tienes 10 segundos!'.

La idea esta vez es mostrarte de nuevo la imagen de portada, donde lo que parece una gran ola marina asedia una playa. Sin embargo, basta un vistazo para darse cuenta de que las embestidas son en realidad animales y, más concretamente, leones. El número que puedas contar nos dirá quién pretende engañarte. Para eso, debes observar la ilustración con calma y decantarte por un número.

[¿Eres buen amante? Descúbrelo al decirnos qué ves primero en este test visual]

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también a hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

¿Cuántos leones ves en la imagen?

Resultados del test

Cuando hayas contabilizado los leones, sigue leyendo:

Has visto tres leones

Si has visto tres leones es que hay una persona de tu entorno familiar que va a contarte una mentira dentro de poco tiempo. Este embuste no cambiará vuestra relación, pero quedará grabado en tu mente de forma divertida el resto de tu vida.

Has visto cuatro leones

Si has visto cuatro leones es que una de las personas que más quieres, de tu círculo de amistad, va a engañarte con muy mala intención. Los sentimientos que tenías hacia él o ella quedarán en el olvido tras esa mentira.

[Nuevo test visual: la primera figura que veas en la imagen te dirá si eres una persona fiel]

Has visto más de cuatro leones

Si has visto más de cuatro leones es que será tu pareja quien está a punto de engañarte. No obstante, su mentira no traerá consigo cambios sustanciales en la relación porque será positiva y tendrá que ver con una sorpresa.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

[Elige un gato de la imagen y te diré cómo te ven tus amigos: el nuevo test de personalidad viral]

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

Otros test de personalidad...

Sigue los temas que te interesan