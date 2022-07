Lluvia de zascas al PSOE por la dimisión "machista" de Adriana Lastra: "El mensaje es letal"

Solo una mujer gestante que corre riesgo de sufrir un aborto sabe el miedo con el que se desarrolla su día a día: la tensión inevitable que conviene minimizar, la obligación de una vida tranquila y reposada, la espada de Damocles que pende sobre su cabeza como si ella fuese responsable única de la supervivencia o la muerte de su criatura. Adriana Lastra, la ya exvicesecretaria general del PSOE, se encuentra en esa batalla, embarazada de seis meses a los 43 años del que será su primer hijo.

La socialista ha hecho pública este lunes su dimisión después de llevar 15 días de baja, escudándose en su embarazado de riesgo "ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles, con la intensidad que exige la dirección del partido". Así lo ha explicado en la nota que ha hecho llegar a los medios de comunicación, en la que también confirma que seguirá como diputada en el Congreso.

Teniendo en cuenta que, como adelantó EL ESPAÑOL, Pedro Sánchez había prometido intervenir para zanjar la pelea de poder que había entre Lastra y el secretario de Organización, Santos Cerdán, los rumores se han disparado. Así, son muchos los que atribuyen su dimisión a una decisión política que han "maquillado" y, de paso, ha dado argumentos de sobra a los críticos con el Partido Socialista al desprenderse cierto tufo machista en la jugada.

"La posibilidad de no renunciar"

Nadie cuestiona que Lastra tiene todo el derecho del mundo a apartarse de sus responsabilidades para cuidarse y guardar el reposo necesario, pero precisamente para eso están las bajas laborales. Así lo creen también en el seno del propio partido, donde han sido muchas las mujeres que en los chats internos se han sorprendido con el argumentario: "Flipo con que como partido se esgrima, o se deje caer, que un embarazo de riesgo es motivo para que dimita una mujer de su cargo", ha escrito una de las socialistas.

Pero la táctica del PSOE parece clara y así se despedía de Lastra en las redes sociales:

Gracias @Adrilastra por tu trabajo y entrega durante todos estos años en el @PSOE. ❤️



Gracias por tu compromiso, gracias por tu dedicación, por tu valentía. Siempre al lado de la militancia. Un ejemplo para todos y todas.



Tienes todo nuestro cariño. pic.twitter.com/UugvTMjyHJ — PSOE (@PSOE) July 18, 2022

Donde también se ha pronunciado sobre ella Pedro Sánchez:

Querida @Adrilastra, eres una socialista ejemplar. Gracias a tu compromiso y entrega durante todos estos años el cambio en el @PSOE y en España fue posible.



Seguiremos trabajando juntos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 18, 2022

No obstante, desde el principal partido de la oposición, Cuca Gamarra ha puesto el foco, precisamente, en que debería "existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe":

Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien.



Pero siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe.



Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones. — Cuca Gamarra (@cucagamarra) July 18, 2022

En esta misma línea se han pronunciado no pocos tuiteros en la red social, desde activistas feministas como la exdirectora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, hasta periodistas como Esther Palomera o Isabel San Sebastián, que han cargado así contra el PSOE:

Adriana Lastra tiene todo el derecho de bajarse del tren cuando quiera. Me gustaría pensar que no es únicamente por el embarazo porque en ese caso, el partido debería esperarla y no marcharse ella. Seguimos pagando más por ser mujeres. En todo caso, mucha suerte. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) July 18, 2022

En el siglo XXI y en un partido como el PSOE, un embarazo de riesgo no debería ser motivo para la retirada profesional. Si es así, mal por el que haya aceptado la renuncia. Si no, el mensaje es letal — Esther Palomera (@estherpalomera) July 18, 2022

Creo que el PSOE, Pedro Sánchez y Adriana Lastra no han valorado bien las consecuencias que tiene justificar una dimisión por un embarazo, aunque sea de riesgo. Para eso están las bajas con reincorporación en su puesto y sus funciones. Mal mensaje para la igualdad — Rodolfo Irago (@RodolfoIrago) July 18, 2022

En el PSOE las mujeres son tán capacitadas, empoderadas y progresistas que Adriana Lastra dimite porque va a ser madre. — Mar Díaz (@MarDGamero) July 18, 2022

El mensaje que traslada el @psoe es que cuando una mujer esta embarazada debe dejar su trabajo. Alucinante en 2022. — Carles Enric (@carlesenric) July 18, 2022

Con todos mis respetos, o precisamente por respeto, ¿en el PSOE hay que dimitir por quedarse embarazada? Existen las bajas y las excedencias.



Cuando uno dimite o "le dimiten" suele ser por otras razones. Y hay que explicarlas. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 18, 2022

O sea, que la misma Adriana Lastra que lleva despotricando contra los empresarios porque supuestamente no contratan a mujeres por si se quedan embarazadas, ahora acepta que Sánchez «la dimita» poniendo su embarazo como excusa. — Yago 🇨🇺 (@yagoalons) July 18, 2022

Adriana Lastra acaba de descubrir lo que algunas llevamos años diciendo. El problema no es ser mujer, sino madre. Por eso todas sus políticas feministas de pacotilla no sirven de nada. Lo que hacen falta son políticas de familia, medidas de conciliación y ayuda a la maternidad. — Isabel San Sebastián 🖌📚 (@isanseba) July 18, 2022

Toda mi solidaridad con Adriana Lastra y su embarazo, pero nunca puede ser un argumento para una dimisión de ese calado si es ese realmente el motivo. Se pueden tener unos meses de reposo, todos los q hagan falta, y luego volver a incorporarse al puesto de trabajo. — cristina de la hoz (@delahozm) July 18, 2022

Pues hay gente en la izquierda que se está tomando con la mayor naturalidad del mundo que una embarazada dimita en lugar de acogerse a una baja laboral.



Como observación. — Diego de Schauwere (@ddeschouw) July 18, 2022

Sin embargo, el tuit más bochornoso de la jornada ha sido el que han publicado para después borrar desde la cuenta de Twitter de Nuevas Generaciones, alegrándose de la dimisión de Lastra y obviando sus complicadas circunstancias médicas:

El tuit que Nuevas Generaciones ha eliminado.

También desde Vox, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, ha aprovechado la coyuntura para darse autobombo con el asunto:

A estas horas, Lastra continúa siendo tendencia en la red social. Sin duda, la noticia del inicio de la semana.

