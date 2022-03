Lluvia de zascas contra Manuela Carmena y su solución 'feminista' para la guerra

La guerra ha marcado parte de la agenda feminista para el Día Internacional de la Mujer que se ha conmemorado este martes. El 8 de marzo ha servido también para acordarse de las mujeres que están viviendo el conflicto de cerca y han sido muchos los mensajes dirigidos a ellas. El de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido uno de ellos, apelando a la presencia femenina en las negociaciones para que todo fuese "diferente".

Fue el pasado jueves cuando se sucedió la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, dejando en el aire el compromiso de establecer corredores humanitarios para evacuar a los civiles y entregar alimentos y medicinas. La cita se celebró de nuevo en la frontera con Bielorrusia y nos dejó una foto llena de simbolismo: ucranianos con ropa deportiva y remangados para la lucha ante interlocutores de traje y corbata.

Otro de los aspectos que llama la atención de la imagen es que no hay mujeres sentadas allí: son ocho hombres, cuatro por cada delegación, de los que depende en entendimiento entre ambos países. Por Ucrania han acudido el viceministro de Exteriores, Mykola Tochytskyi; el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov; el líder del partido del Gobierno, David Arakhamia, y el consejero de la Presidencia, Mikhailo Podoliak.

Al frente de la delegación rusa ha estado el viceministro de Exteriores, Andrey Rudenko; el consejero personal de Putin, Vladimir Medinsky; el diputado Leonid Slutsky y el embajador ruso en Bielorrusia, Boris Gryzlov. No parece, además, que estos representantes vayan a variar en próximas reuniones y, de ser así, dudamos que ocurra para dejar el sitio a una mujer. No obstante, Carmena todavía alberga esa esperanza.

"Sería todo diferente"

Manuela Carmena ha querido reflexionar en Twitter sobre ello, valorando que "vivimos un 8M, Día de la Mujer, con una guerra en Europa que nos rompe el corazón". Además, añadía en su comentario que "solo vemos hombres en las mesas de negociación" y se preguntaba "¿por qué no una gran manifestación de mujeres europeas y en Rusia para exigir el alto el fuego?" antes de terminar apreciando lo "diferente" que "sería todo con mujeres dirigiendo":

Vivimos un #8M, día de la mujer, con una guerra en Europa que nos rompe el corazón. Solo vemos hombres en esas mesas de negociación. ¿Por qué no una gran manifestación de mujeres europeas y en Rusia para exigir el alto el fuego? Qué diferente sería todo con mujeres dirigiendo. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 8, 2022

Las palabras de Carmena no han caído en saco roto, pero seguramente de un modo que no había previsto. Lejos de aplaudir su mensaje, buena parte de Twitter se ha ensañado con ella. Tanto tuiteros de derecha como de izquierda le han recordado que las mujeres ya han accedido en muchos casos al poder y no en todos ellos se han caracterizado por ser pacifistas:

Si quiere le cuento dónde acabarían las mujeres en Rusia manifestándose contra Putin, señá Carmena.



Y por el mismo precio le cuento cómo acabó el Ayuntamiento de Madrid cuando lo dirigió usted. — pilar diz 🇺🇦 (@pilar__diz) March 8, 2022

Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Hillary Clinton, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Nancy Pelosi o Margarita Robles: mujeres que contribuyeron a la paz en Irak, Siria, Libia, Islas Malvinas, Afganistán, Ucrania o Yemen gracias a los bombazos con 🥰perspectiva de género 🥰. https://t.co/y3xCiYqDsz — Alex Sanchis ✌🏻🇵🇸✌🏻 (@AlexSanchis_) March 9, 2022

Claro, claro como Margaret Thatcher que fuer con entusiasmo a la guerra de las Malvinas incluso en contra de la opinión de su ministros de defensa. Por cierto, lo de que sólo los hombres sean obligados a combatir eso no lo cita ¿eh? — Pepito (@Pepito08221170) March 8, 2022

Querida Manuela, me caes bien, pero esto es una patinada mayúscula. He visto a mujeres con puestos de responsabilidad a las que quiero muy lejos de cualquier gobierno: Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Esperanza Aguirre, Isabel Diaz Ayuso.

Por favor, un poquito de rigor https://t.co/EfTAdhouhu — Marchenina 🇪🇺🥄🥄🥄 (@marchenina) March 8, 2022

Seguro?. Acordemonos de Thatcher “ la dama de hierro” que forjo la guerra de las Maldivas. O imaginemos una Europa gobernanda por Marine Le Pen. O dictaduras donde mujeres jugaron un papel fundamental: Imelda Marcos o Elena Ceaucescu. La maldad es intrinseca al ser humano. — Borja Cardona (@BorjaCardona) March 8, 2022

Las mujeres no pasarían totalmente de los barrios, aprobarían pelotazos urbanísticos como la Operación Chamartín, forzarían el cierre de colectivos sociales, destituirían concejales para contentar a la extrema derecha ni echarían a artistas a los pies de los caballos por lo mismo https://t.co/wBiVa6oC8R — Enrique Castro (@EnriqueCasv) March 8, 2022

Margaret Thatcher, Esperanza Aguirre, Celia Villalobos, Isabel Díaz Ayuso, la Villacis, la Olona, la Cospedal, Condoleezza, Hillary…..y ya puestos: Agustina de Aragón y la virgen del Rocío. Y Cuca! Que no falte Cuca! — txemy (@polipensante) March 8, 2022

Mi abuela invadiría Ucrania, negociaría, y cuando le hubieran dado todo lo que pedía pulsaría el botón nuclear. https://t.co/UBY2MAAcVY — nicoresme (@nicoresme) March 8, 2022

Tengo un respeto por esta señora, pero esto es una memez. https://t.co/hvjF8LrZfO — Loretta 🇺🇦🍺🎾🎸 (@jbasalo1970) March 8, 2022

Hola, Manuela. Te presento al mayor conquistador de la Historia de la Humanidad. El que mayor cantidad de km2 ajenos se apropió. Alexandrina Victoria del Reino Unido. Qué cosas, ¿verdad? pic.twitter.com/QA0LZWIQn2 — Jorge Hernández Buja (@jorgebuja) March 9, 2022

Tenga Manuela:

https://t.co/qioX2Vc8GH — Club de la Serpiente (@ClubdelaSerpie) March 8, 2022

Y si le añadimos unas magdalenas con Errejón de camarero, ya ni le digo. Que gran idea doña Manuela. https://t.co/RX5LCs3Tll — Diego Núñez (@stoned1269) March 8, 2022

Yo tengo un deseo parecido pero menos sectario: qué diferente sería todo con personas competentes dirigiendo. — Xisco 💚🇪🇸🇵🇱 (@Xisco85569654) March 8, 2022

“Menos cuando esas mujeres no piensan como nosotras, que luego mal igual”

Es decir, q sean mujeres es lo de menos https://t.co/SMIu2g1EUd — Alfredo Landed (@cansino1perala1) March 9, 2022

¿Desde cuando la Sra. Úrsula Gertrud von der Leyen, presidente de la Comisión Europea no es mujer?



La historia de Europa demuestra que cuando las mujeres reinaban TAMBIEN había guerras, es más, muchas de ellas declararon muchas guerras.



Menos demagogia. — Almudena La Machirula Plutoniana. (@OSilenciosa) March 9, 2022

Tú dirigías una ciudad y aceptaste la Operación Chamartín. La clase trabajadora sufre igual a un hombre o a una mujer cuando se trata de gestionar sus vidas. Macarena Olona de presidenta de Andalucía nos iba a costar caro a más de una. https://t.co/Epraab5jJR — Carmen Romero 🔻 (@carmenrogo10) March 9, 2022

Margaret thatcher approves pic.twitter.com/s8guii6GTh — Antonio Cánovas del Castillo (@canovasPM) March 8, 2022

Carmena se ha llevado una buena clase de historia a fuerza de zascas.

