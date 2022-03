El controvertido 'manjar' a base de Doritos que triunfa en TikTok y puedes hacer en tu casa

Las redes sociales son un hervidero de recetas de cocina para todos los gustos. Triunfan los platos fáciles, rápidos y sanos, que son los que más abundan, pero también proliferan todo tipo de inventos gastronómicos que acaban siendo auténticas aberraciones culinarias. Obtener ese título, no obstante, las convierte en virales y son cientos de miles de personas las que acaban teniendo el dilema de probar o no probar.

El tiktoker Jimmy Álvarez, al frente de la cuenta Pongámoslo a prueba, ha sido uno de los que se ha dejado tentar. En su cuenta de TikTok se dedica a probar los productos que promocionan diversas marcas para dar información al consumidor desde la óptica del humor. Con casi 30 millones de seguidores, se pueden imaginar que cada vídeo que sube es todo un éxito de visualizaciones, incluso si lo que hace es catar un mezcladillo de Doritos, ramen y queso, convenientemente hervido en su bolsa.

Al resultado algunos le han llamado tamal y otros empanada, aunque ninguno de esos platos tradicionales se merece tal agravio. Explica Jimmy que se trata de una receta que ha visto por Internet y por la que le picaba la curiosidad. El primer paso es machacar una bolsa de Doritos hasta conseguir que el snack se haga polvo, para proceder a hacer exactamente lo mismo con el paquete de fideos secos que contiene el ramen.

"Es una delicia"

Una vez pulverizados, Jimmy ha mezclado los dos en la bolsa de Doritos y ha añadido lascas de queso antes de volcar una taza de agua hirviendo. Con ciudado de no quemarse, ha doblado la bolsa y la ha enrollado en una toalla para dejarla reposar durante unos 15 minutos. Pasado este tiempo, el tiktoker abre con cuidado el mezcladillo y se encuentra con una amalgama de color naranja y aspecto inquietante:

No obstante, Jimmy se atrevió a probarlo e incluso se vino arriba añadiendo aguacate y salsa por si no tuviera suficientes ingredientes. Eso sí, parece que le supo mejor de lo esperado: "De verdad, no pensé que me gustara tanto. Es una delicia", ha dicho, pensamos que exagerando un pelín. De momento, con más de 30 millones de visualizaciones, lo que tenemos claro es que habrá más de uno que probará la receta en su casa.

