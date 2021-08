Las 3 mentiras del análisis de Juan Carlos Monedero sobre la toma de Afganistán

Las imágenes que llegan de Afganistán nos han transportado 20 años atrás, cuando Estados Unidos desembarcó en el país como respuesta al atentado en las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Este lunes las cámaras se agolpaban en el aeropuerto de Kabul, tomado por las tropas estadounidenses para acelerar sus evacuaciones y las de sus aliados. Disparos al aire y una multitud corriendo por las pistas para intentar subirse a algún avión y escapar del horror.

Los talibán reconquistaban el país el pasado domingo, cuando el presidente Ashraf Ghani huyó del país y tomaron Kabul sin apenas resistencia, de modo que este lunes ha sido el primer día en Afganistán bajo control de los ultraconservadores islamistas desde la irrupción de las tropas de Bush en 2001 y los primeros cambios ya se han constatando, en especial aquellos que tienen que ver con las mujeres, que vuelven a verse privadas de las libertades que habían reconquistado.

En este contexto, han sido muchos los políticos que están empleando las redes sociales para opinar sobre lo que está sucediendo en Afganistán y, en muchas ocasiones, hacer demagogia e intentar moldear la historia como más les conviene a ellos. Gabriel Rufián es un buen ejemplo de ello, pero el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha llevado la medalla al despropósito con un tuit en el que ha publicado tres falacias.

Tres mentiras en un tuit

Según Monedero, "si hubiera decencia internacional", los protagonistas del trío de las Azores "que dio arranque a la guerra contra Afganistán e Irak", deberían ser juzgados. Añadió además el político una fotografía de una joven con la cara ensangrentada para desear que "entre rejas pensaran en las mujeres lapidadas, golpeadas, humilladas que condenaron":

Si hubiera decencia internacional, Aznar, Bush, Blair y Durao Barroso, el anfitrión del encuentro en Las Azores que dio arranque a la guerra contra Afganistán e Irak, debieran ser juzgados. Y que entre rejas pensaran en las mujeres lapidadas, golpeadas, humilladas que condenaron. pic.twitter.com/I4tCisKaZY — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 15, 2021

El tuit de Mondero se han topado con una crítica frontal, siendo especialmente relevante la que ha formulado la diputada de Vox en el Congreso de los Diputados, Carla Toscano, puesto que pone de relieve las tres mentiras que el de Podemos publica en su mensaje:

Afganistán fue en 2001. Azores en 2003 y la foto del tweet (asesinato de Farkhunda Malikzada) en 2015.



Ni una sola verdad sale de la boca o de las teclas de este miserable. https://t.co/WcVyPhwu7E — Carla Toscano (@eledhmel) August 15, 2021

Y es que, como bien ha apuntado Toscano, la Cumbre de las Azores se celebró el 15 de marzo de 2003 en las islas portuguesas siendo primer ministro del país vecino José Manuel Durao Barroso, mientras que la llegada de las tropas de Estados Unidos a Afganistán se produjo en 2001 como respuesta al atentado del 11 de septiembre que precipitó la llamada Guerra contra el Terrorismo para desmantelar Al Qaeda y derrocar a los talibán.

George W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y José María Aznar, presidente del Gobierno por aquel entonces, lo que hicieron en aquel famoso encuentro fue lanzar un ultimátum al Gobierno de Irak blandiendo como argumento la falacia de las armas de destrucción masiva que posteriormente se constató que nunca habían existido para declararle la guerra a Sadam Husein.

Por último, la fotografía que ha publicado Monedero no tiene nada que ver con el contexto actual. Está tomada en marzo de 2015, hace más de 6 años, y su protagonista es Farkhunda Malikzada, una joven afgana de 27 años que quería estudiar el islam pero fue acusada de quemar una copia del Corán en un santuario musulmán. Fue golpeada por una multitud hasta morir mientras sus asesinos la grababan y le sacaban fotografías.

La periodista Alissa Rubin, de The New York Times, ganó el Pulitzer en 2016 por el reportaje que realizó para dar visibilidad a la historia, así que puede comprobarse con un clic que la imagen que compartió Monedero corresponde al asesinato de la joven. Era esta la tercera imprecisión de su tuit que los tuiteros no estaban dispuestos a perdonarle y así se lo han hecho saber con comentarios como estos:

Hola, crack, la guerra de Afganistán viene del 11s (2001). Hay hasta pelis en Netflix. Este ignorante es profesor universitario???? — DrLivingston🔬 (@dr_livingston5) August 15, 2021

Es que ni la foto la pegaste, ganso… pic.twitter.com/X82zSnci20 — Juan Carlos Álvarez Camino (@alvarezcamino) August 15, 2021

Porque cuando los talibanes gobernaban Afganistán antes del 11S, no hubo ni una mujer lapidada, golpeada, ni humillada. Aquello era un paraíso feminista, como todo el mundo sabe. — Pablo Jouve (@yosoywsmith) August 15, 2021

Si usted tuviera la más mínima decencia, borraría el tuit porque es falso. Pero no la tiene. — MartaEme (@martamj32) August 15, 2021

Ni una desgracia sin aprovechamiento politico de Monedero.



Eso sí, esta vez se ha superado a si mismo. — Matdeimon indahaus! (@RSaudn) August 15, 2021

Lejos de admitir que se había confundido, Monedero no ha retirado el tuit ni ha hecho ninguna declaración al respecto para aclararlo.

