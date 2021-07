El polémico anuncio de un piso desahuciado que ha desaparecido gracias a Twitter

El anuncio que ha aparecido en un portal web de venta y alquiler de viviendas ha sembrado la polémica en Twitter. Esta vez la entrada no se ha hecho viral por anunciar un habitáculo ridículo a precios desorbitados en Madrid o Barcelona, como viene siendo habitual, sino porque el piso que se anunciaba había sido protagonista de las noticias el día anterior, cuando se desahuciaba a la familia que vivía en él.

La comisión judicial, con el apoyo de la Policía Nacional y Municipal, ejecutaba este miércoles el desahucio de una pareja y de sus cuatro hijos pequeños del piso donde habitaban en el madrileño distrito de Puente de Vallecas, más concretamente en el número 34 de la calle Sierra Salvada. La familia había ocupado hace 7 años la vivienda, que pertenece a un fondo de inversión, y ahora ha tenido que abandonarla.

Manuela, la madre de los menores, asegura que intentaron negociar con el fondo sin éxito: "No ha habido ninguna alternativa, no me han ofrecido ninguna vivienda pública ni alquiler social. Vamos a ver qué pasa. No sé lo que haremos". Así lo han trasladado desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas, el colectivo al que pertenecen los 30 activistas que han estado acompañando a la familia e intentando paralizar el desahucio.

Un desahucio mediático

Trascendía la noticia cuando la familia, que pasa por un momento vulnerable, estaba sacando sus enseres a la calle tras perder la vivienda. Llegaba a las redes sociales casi al momento, y políticos como el líder de Más País, Íñigo Errejón, lamentaba que "no hay imagen más cruel, injusta y despiadada que una niña siendo desahuciada de su casa por un banco que hemos rescatado todos":

No hay una imagen más cruel, injusta y despiadada que una niña siendo desahuciada de su casa por un banco que hemos rescatado todos.



📸 @Imanol_RR pic.twitter.com/obBr7MOqTW — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 14, 2021

Lo que no esperaban ni Errejón ni tampoco el resto de personas que estaban siguiendo el caso tanto en persona como a través de las redes y los medios de comúnicación, es que antes de que se cumpliesen 24 horas desde el desahucio el piso ya estaría anunciado en los portales de venta de pisos online, un hecho que ha provocado una ola de indignación:

Arguijo, el fondo buitre de La Caixa que desahució ayer a Manuela, ha puesto ya a la venta el piso. Qué poca vergüenza, no sé cómo no arde todo. pic.twitter.com/bkTcLZY0jx — 💊 (@metasedin) July 15, 2021

Ayer y hoy, ni las esterillas donde durmieron algunos de los activistas han quitado. pic.twitter.com/i3NBcwobwp — Jon Ima (@Imanol_RR) July 15, 2021

Aquí ayer vivía una familia en Vallecas. Vía @paratcha78 pic.twitter.com/2nHs0m0KZ4 — Guillermo Zapata. (@gzapatamadrid) July 15, 2021

De nuevo Errejón tuiteaba sobre el tema, preguntándole a sus seguidores si recordaban "a la niña desahuciada ayer" y criticando que "ni un día han tardado en ponerlo a la venta, qué vergüenza":

¿Recordáis a la niña desahuciada ayer? Ni un día han tardado en ponerlo a la venta. Qué vergüenza. https://t.co/Y93L8ZNHD6 pic.twitter.com/URvyYuNyQf — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 15, 2021

Poco después, el diputado volvía sobre el tema para informar de que el anuncio había desaparecido:

Ha sido la PAH de Vallecas la que ha explicado más tarde que la retirada del anuncio se produjo después de sus llamadas y tras despertar la indignación de las redes:

Ni 24 horas han tardado en subir el anuncio 😡



...ni 20 minutos han tardado en retirarlo ante las llamadas 😊



Bravo por la indignación! Y para todo lo demás, organización y lucha. Asambleas los miércoles a las 18.30h en @lavillanavk pic.twitter.com/cMHqhPH1y8 — PAH Vallekas (@pahvallekas) July 15, 2021

"Bravo por la indignación", han escrito, añadiendo que "para todo lo demás, organización y lucha".

