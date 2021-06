Los antiguos tuits de Montero y Garzón contra la subida de la luz que les han dejado en evidencia

Hay tuits que envejecen mal y después están estos dos de Irene Montero y Alberto Garzón. Ambos ministros han quedado en evidencia este martes, cuando se han hecho virales sendos mensajes en los que criticaban al Gobierno por la subida de la luz. En aquel momento ambos veían los toros desde la barrera, pero ahora el Gobierno son ellos y no parecen muy dispuestos a entonar el mea culpa después del sablazo eléctrico de los tramos.

El primero de los tuits en trascender ha sido el de Montero. Se trata de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter el 13 de marzo de 2019. En aquel momento ya gobernaba Pedro Sánchez, pero en su primera legislatura en solitario, sin Unidas Podemos. Aquel mes de marzo de hace dos años los españoles se enfrentaban a una subida de la factura de la luz de un 4%, bastante más baja que la actual, pero igualmente importante.

El vídeo en cuestión es una intervención de Montero en el programa Más vale tarde de La Sexta en la que hablaba ya en tono electoralista con la mirada puesta en las elecciones generales del 28 de abril de ese año 2019. Presumiendo de que sí se pudo echar a Mariano Rajoy de la Presidencia, apelaba a que la gente tenía que ser consciente del "poder" que tiene la ciudadanía y, en base a ello, empezaba su reflexión sobre la factura de la luz.

"Hay que bajar la factura"

"Cuando la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4%, como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez, y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color", decía entonces la actual ministra, incidiendo en que "creo que a la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada".

Continuaba su reflexión Montero avanzando que la gente "ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté Pedro Sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas y eso es lo que se vota el 28 de abril", concluía, prometiendo que con Unidas Podemos en el Gobierno se iba a bajar la factura de la luz:

Imagina una reunión de Pablo Iglesias con las eléctricas, y una de Pedro Sánchez. ¿De cuál de las dos sale un acuerdo para bajar la factura de la luz?



La gente tiene que ser consciente del poder que tiene para cambiar este país y de lo que realmente se vota el 28 de abril. pic.twitter.com/rT3aNxstfp — Irene Montero (@IreneMontero) March 13, 2019

Ese donde dije digo, digo Diego de Montero no ha llegado solo. Al ministro de Consumo, Alberto Garzón, también le han reflotado otro tuit en el mismo contexto. Lo había publicado el 24 de enero de 2017, cuando el coste del recibo medio de electricidad se había disparado en un 29% aquel mismo mes con respecto al del año pasado, gobernando Rajoy. Abogaba entonces el líder de Izquierda Unida por "nacionalizar" para que la "oligarquía" no volviese a "meternos mano":

Mañana vuelve a subir el precio de la luz. La oligarquía nos mete la mano en el bolsillo y el gobierno no actúa. ¡Hay que nacionalizar! pic.twitter.com/M7uJQrOEEH — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) January 24, 2017

Sin embargo, ahora en vez de hablar en esos mismos términos, Garzón ha aprovechado para presentar otra medida que también tiene que ver con la energía, pero transformada en algo muy distinto a la electricidad:

Desde @consumogob vamos a regular las bebidas energéticas, cuyo consumo en exceso causa graves problemas de salud.



En nuestro país, uno de cada cuatro niños consume estas bebidas y el 16% de entre 14 y 18 años las ha mezclado con alcohol en el último mes. pic.twitter.com/HrJoCkXojD — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) May 31, 2021

Ante las críticas recibidas por haber hecho la táctica del avestruz, Garzón retuiteaba esto un poco después en línea con la nacionalización de la que hablaba hace cuatro años, pero lo curioso es ver cómo en IU son capaces de articular su discurso como si estuviesen fuera del Ejecutivo:

Sobre la nueva estructura tarifaria, seguimos reclamando un cambio del modelo eléctrico global.



La empresa pública es la única garantía de que la energía sea un derecho humano. Animamos a la gente se siga de baja del oligopolio y se de alta en cooperativas.



📺 @SiraRego #rdpIU pic.twitter.com/okWClhESxi — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) May 31, 2021

Obviamente, las críticas a ambos se registraron por miles en la red social:

Así de indignada con el Gobierno se mostraba Irene Montero cuando la luz subía un 4% y Podemos estaba en la oposición. Ahora que son ellos quienes gobiernan y la luz se dispara un 44%, callan. Populismo y poca verguenza👇pic.twitter.com/5OCYOfUF6l — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) June 1, 2021

@agarzon cuando subió la luz un 4 % era culpa de la oligarquía ....ahora que ha subido el 45% con la izquierda en el Gobierno, de quién es la culpa? https://t.co/AvhZJOVBxS — Cristina 💚 Viva el 🤴 de 🇪🇦 (@23Solzhenitsyn) June 1, 2021

¿Alguien sabe por qué Irene Montero no dice nada sobre la subida que nos han metido de un 45% del precio en la factura de la luz?



Hoy es buen día para ver cómo se indignaba con la subida de la luz de un 4% con el Gobierno de Rajoy.



Menuda sinvergüenza. pic.twitter.com/nmlETjVJCO — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) June 1, 2021

Irene Montero cuando le preguntan sobre la subida del precio de la luz...



- pic.twitter.com/Z6s8S9rnKz — Club de los Viernes (@clubdeviernes) June 1, 2021

El camarada Garzón cuando estaba en la oposición reclamaba nacionalizar eléctricas y ahora que es ministro se dedica a decir que debemos beber. https://t.co/Ed8LT4iX2h — Marcos Campos (@MarcosCampos92) June 1, 2021

@IreneMontero y sobre la subida de la luz, qué dices? No hace mucho lo criticabas y ahora estás muy calladica. — Verónica Murcia (@VeronicaMurciaH) June 1, 2021

Por qué cuando lo hacen los "otros" son los malos y luego si lo hacéis vosotros, es por "nuestro bien"?

Cada vez más defraudado con todos y con todo https://t.co/2dxKRHNCZW — Raúl (@RaulP80) June 1, 2021

Irene Montero ve bien la nueva factura de la luz por horarios.....

Es una medida ecosostenible y biodegradable....

En su chalet, la vitro, la plancha y la lavadora funcionaran en el horario valle, de madrugada...

Su personal de servicio se encargará de ello

Y lo sabes!!! — Y lo sabes!!! (@YlosabesLo) May 30, 2021

Que mal envejecen los tuits de algunos sujetos. https://t.co/2gYjMFhFmG — M. Angeles Sastre Bl (@BlSastre) June 1, 2021

El recibo de la luz 💡 se dispara un 44%.

Estoy esperando el tweet de @IreneMontero ,que habrá estado planchando y poniendo lavadoras a cascoporro toda la noche 🌚🌙.

A ver si dice algo 🤔🤔🤔🤔🤔🤔!!#GobiernoMiserable #GobiernoDeInutiles #ChicasVox52 — Elena Garcia 🌺🌺🇪🇸🇪🇸 (@Elenit2201) June 1, 2021

Y como en La Jungla somos firmes defensores de los memes, lo cierto es que creemos que este podría servir como un resumen perfecto de lo ocurrido:

UP en campaña // UP en el gobierno pic.twitter.com/YBBfc6Kkj4 — ۞Granaino Andalusinando۞ (@MemesNazaries) May 31, 2021

Eso sí, como solemos decir: nuestro más sincero agradecimiento a los políticos que no borran su histórico de tuits y nos siguen brindando estos momentos.