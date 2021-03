El zasca de una jueza a Irene Montero tras cuestionar el abordaje judicial de una violación

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pasado este miércoles por el plató de La Hora de la 1, el matinal de Televisión Española. Entre otros asuntos sacados a colación por la proximidad de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se ha referido a la tramitación del borrador la ley de libertad sexual, popularmente conocida como del "solo sí es sí", que engloba el consentimiento en todo tipo de relaciones sexuales.

En este contexto, Montero se aventuró a establecer un paralelismo poco afortunado: "Es curioso que nos preguntemos cómo se prueba si hay o no consentimiento, pero no nos preguntemos, por ejemplo, cómo se prueba que hay un robo en el que solamente han estado presentes la persona a la que han robado y la que roba, y no hay testigos. Nadie se pregunta en ese caso si ha habido robo o no y asume directamente que la persona que denuncia el robo tiene razón".

La ministra ha continuado diciendo que "en el caso de la violencia contra las mujeres siempre surge esa pregunta de 'usted qué hace, dice sí todo el rato', que 'si usted lo consintió o no' o 'si el hombre lo malinterpretó...'. Mire, todos y todas cuando nos ponemos en situación sabemos distinguir cuándo una persona con la que estamos manteniendo una relación íntima, sexual... Sabemos cuándo quiere y cuándo no quiere".

"Hacemos preguntas incómodas"

Si ya de por sí cada declaración de Irene Montero obtiene una cascada de reacciones encontradas, haberse metido en un terreno tan complejo como el jurídico cuando no se domina el tema la ha puesto en la diana de las redes sociales. Lady Crocs, la jueza tuitera que se hizo popular por sus críticas al feminismo y al procés, ha sido una de las más críticas, aprovechando sus declaraciones para explicar un par de conceptos y, de paso, asestarle un buen zasca:

Sra. Montero, le invito a pasarse una semana estudiando instrucciones y viendo juicios de asuntos penales para que pueda comprobar que lo que usted afirma no tiene ningún parecido con la realidad jurídico-procesal.



pic.twitter.com/I8Wqzj9Mut — Lady Crocs (@ladycrocs) March 3, 2021

Algo que llama la atención es que comente con desagrado que se pregunte si mantuvo en todo momento el consentimiento. Pero si esa pregunta lo que significa precisamente es que puedes revocar tu consentimiento a una relación sexual en cualquier momento 🤷🏼‍♀️ — Lady Crocs (@ladycrocs) March 3, 2021

Porque en cualquier momento cualquiera de los dos (o los que intervengan en la relación sexual) puede decir que ya no quiere seguir. Aunque hasta ese mismo instante le apeteciera un montón. https://t.co/4koQRFPtRR — Lady Crocs (@ladycrocs) March 3, 2021

Y es por eso que los que intervenimos en un procedimiento hacemos preguntas incómodas: no para cuestionar a nadie, sino para obtener los elementos de cargo y de descargo necesarios para poder hallar o no indicios de delito https://t.co/ygzkHekexe — Lady Crocs (@ladycrocs) March 3, 2021

Miles de reacciones han aplaudido la respuesta de la jueza a Montero en Twitter.