El ataque de Cayetana Álvarez de Toledo a Podemos a cuenta de los tuits misóginos de Hasél

Ser de izquierdas y ser machista no es incompatible aunque algunos se crean que es prácticamente un sinónimo y la misoginia una exclusiva de los conservadores. El feminismo hace ya mucho tiempo que descubrió que las ideas progresistas de unos no los convierten en seres de luz ni mucho menos y que por mucho que se vote a la izquierda hay privilegios a los que no se está dispuesto a renunciar tan fácilmente. Vamos, que a los aliados también convendría ponerlos en cuarentena.

Un ejemplo claro es el rapero Pablo Hasél, por el que los adalides de la izquierda han roto una lanza y se han echado a la calle a quemar contenedores y romper escaparates con el aliento de Pablo Echenique, entre otros. Detenido el pasado lunes con el puño en alto, los que no teníamos el gusto de haber escuchado ni la primera de sus canciones, hemos descubierto a medida que avanzaba la semana que igual era muy solidario con los suyos, pero con las mujeres, no tanto.

Tuits antiguos y fragmentos de algunos de sus temas han salido a la luz para dejar en evidencia a un tipo machista y misógino que poco o nada tiene que ver con la figura que nos han intentado transmitir. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha llegado a comparar en su Twitter las revueltas que ha propiciado el encarcelamiento de Hasél con las que organizaba el movimiento sufragista a principios del siglo XX.

El tuit de Cayetana

Pero en un abrir y cerrar de ojos los tuits machistas de Hasél se han vuelto en contra de Unidas Podemos por contener textos como "me ofende que esa zorra crea que voy a hacerle caso por tener coño y dos tetas" o "más quisieran esas que me llaman 'machista' por decir 'zorra' que las trataran como trato a la chica que amo" o "bukkake para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que solo hubiera mujeres", entre otros.

Ya ven, un auténtico caramelo para la oposición que no estaban dispuestos a desperdiciar. La más contundente ha sido la diputada y exportavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, que compartió varias de las capturas que se han hecho virales en los últimos días añadiendo simplemente dos palabras: Unidas Podemos.

Unidas Podemos. pic.twitter.com/iCVYLRRNL0 — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) February 18, 2021

No le ha hecho falta nada más para que su mensaje volase en la red social consiguiendo decenas de miles de reacciones.