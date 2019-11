La aplaudida campaña de una marca de audífonos para que pacten los políticos

M. C.

Este domingo ha vuelto a quedar claro que los españoles quieren que los políticos lleguen a acuerdos y se sienten a negociar. Sin mayorías, al PSOE no le va a quedar otra que aceptar las manos tendidas y ceder en sus posiciones si no quieren abocarnos a unos nuevos y (todavía más) delirantes comicios. Por el momento, eso sí, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, no se ha mostrado muy por la labor en sus primeros análisis.

En este contexto, adelantándose a las dificultades que los políticos se van a encontrar durante las negociaciones, GAES ha querido darles un empujón en su última campaña publicitaria y recordarles que, antes de ponerse a hablar, conviene escuchar:

Así, usando el eslogan: "Ahora que es momento de sentarse a hablar, empecemos por escuchar", la marca especialista en salud auditiva ha hilvanado la más rabiosa actualidad con la puesta en marcha de una nueva campaña en la que nos trasladan la necesidad de cumplir con una revisión auditiva anual que ofrecen gratuitamente en sus centros o a través de un test online.

La fantástica idea ha surgido de la agencia Atrevia, que ha diseñado la campaña incorporándola a prensa impresa y digital así como a redes sociales, donde están empleando el hashtag #EmpecemosporEscuchar. El objetivo del mensaje es que tomemos conciencia, como sí hacemos con nuestros dientes y nuestra vista, de la importancia de que los profesionales analicen nuestra audición.

Un mensaje muy certero que han lanzado en el momento preciso consiguiendo el aplauso unánime de tuiteros y profesionales de la publicidad:

Pedazo de publi! pic.twitter.com/ZsRDqve5GP — Toño del Río (@tognodrs) November 11, 2019

Anuncio genial aprovechando la actual situación política y sin hacer campaña por nadie. Excelentes publicistas. https://t.co/dH5katH1R5 — Vice Vhön Khamy (@vhonkhamy) November 11, 2019

¡Por favor, echad alguna horilla extra, si podéis, con los políticos!

Con todos. — Jose LM (@canasvaldeLm) November 11, 2019

Os habéis salido — Jose (@amiguitotuyo12) November 10, 2019

Pedrooo, pásate por aquí



ES GRATIS https://t.co/r8LsoBLVcT — Jose Luis López Pine (@JoseLuisLpezPi1) November 11, 2019

Buen publicista, 👍 — spanien Mackensen (@arodro7) November 11, 2019

Newsjacking del bueno...felicitaciones. — Six Sex (@numbersixcylon) November 11, 2019

A ver si el problema en las anteriores fue ese....

Muy oportunos. https://t.co/9cc0LWzpBJ — Luis J. Amigo (@ljamigo) November 11, 2019

Mándarle un paquete aunque sea promocional a SANCHEZ. — #gustin Sanchez-corr (@pulg9so) November 11, 2019

Felicidades por la campaña — A Mi Manera (@MiguelAlcalaP) November 11, 2019

Gran campaña de #Marketing de @Gaes, tanto en medios digitales como impresos. Estar atento a la actualidad sociopolítica o a lo que se habla en las redes (“la Escucha Social”, que llamamos) puede dar grandes acciones de marketing. Y no es improvisación, es planificación. https://t.co/Y5Ne16Ah5p — Sergi Larripa (@sergilarripa) November 11, 2019

Vamos a ver, que quizás el problema de algunos políticos sea auditivo y convenga que se hagan una revisión antes de sentarse a negociar. A ver si va a ser que a algunos les venía bien un audífono y no se habían dado cuenta...

