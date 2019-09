Linchamiento nacional al tuitero que presumió de haber comprado ibuprofeno sin receta

M. C.

El pasado mes de mayo el Ministerio de Sanidad recordó a las farmacias que la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos de julio de 2006 prohibía la dispensación de ibuprofeno de 600 miligramos sin receta, uno de los imprescindibles en los botiquines de los españoles. Después de este toque de atención, los colegios farmacéuticos comenzaron a impulsar campañas para concienciar sobre su venta.

Pues bien, en este contexto, cuando todavía al grueso de los ciudadanos les cuesta entender que el ibuprofeno de más de 400 mg tienen que comprarlo con receta, un tuitero ha presumido de haberlo conseguido sin ella después de presionar a una farmacéutica de Valencia saltándose la normativa y consiguiendo, con su relato, que "Espidifen" estuviese en lo más alto de las tendencias.

El hombre compartió su hazaña explicando todos los detalles en un hilo de Twitter en el que incluyó una foto suya con la caja del medicamento: "Y así, amigos, es como he conseguido sin receta esta caja de Espidifen", explicaba. Con lo que seguramente no contaba el hombre es que, lejos de ovacionarlo, la red social se le echó encima de tal manera que ha terminado por borrar el hilo y no dejar ni siquiera rastro de su perfil.

"Si me prometes que te vas, te vendo una caja"

El tuitero, del que solo diremos que se llama Rafa para no contribuir al linchamiento, relató su "historia real" desde que se presentó en la farmacia y pidió una caja de Espidifen. "No puedo darte ibuprofeno de 600 mg sin receta; pero puedo darte Espididol, que es lo mismo, pero de 400 mg", le replicó la farmacéutica.

No contento con la respuesta, preguntó si se podía comprar ibuprofeno sin receta y ella reiteró que sí, pero de menos de 600 y como máximo de 400 miligramos. "Pero si antes me tomaba uno de 600 mg y ahora me tomo dos de 400 estoy tomando más que antes", reflexionaba Rafa añadiendo que la profesional le aseguró que se había tomado esta decisión porque había gente que "se tomaba dos de 600 miligramos".

El tuitero volvía a la carga para insistir en que "tres de 400 mg es la misma cantidad que dos de 600 mg", con lo que la medida "no tiene mucho sentido". Continuó rebatiendo a la farmacéutica en materia de tamaño de las cajas o el límite de unidades que se pueden comprar sin receta: "Suponga que yo quiero comprar muchas cajas de ibuprofeno de 400 mg, ¿podría?". Ella le preguntó que cuántas serían y él, llevando el razonamiento al límite, dijo que "un palet de tamaño europeo estándar".

Esa cantidad supondría, "a ojo unas 1.600 cajas de Espididol, 100 arriba, 100 abajo", señaló. La boticaria dijo que podría ser y él, resumiendo, le espetó: "Para que yo lo entienda. Puedo comprar 1.600 cajas con 20 pastillas de 400 mg cada una... que son 8 gramos por cada caja para un total de 12,80 kilos de ibuprofeno; pero no me dais una caja de Espidifen porque van en sobres de 600 mg, ¿es así?".

La pobre mujer, suponemos que harta de tanta palabrería que a ella le importaba poco o nada, accedió a venderle la dichosa caja de Espidifen, "si me prometes que te vas". Es más, según el relato de Rafa, la farmacéutica añadió: "Si me prometes que no vuelves nunca más, te la regalo". Con su foto junto al trofeo en forma de caja de pastillas sin receta culminaba el hilo nuestro héroe.

Chorreo en Twitter

El relato de Rafa se hizo viral en cuestión de horas, pero en vez de recibir aplausos se llevó el abucheo de las redes. Primero, se topó con las explicaciones de expertos sobre sus cábalas acerca de los gramos:

Hola! Os veo un poco lost a los de este hilo. No, tomarse 2 pastillas de 600mg no es lo mismo que 3 de 400mg. Aunque la cantidad de principio activo parezca la misma, los fármacos tienen una cinética de absorción, que es lo que se tiene en cuenta al espaciar las tomas — Certified Space Lesbian (@LastMatryoshka) September 19, 2019

Si tomas una pastilla de 400 y luego media al de 4h, no es lo mismo que tomar una de 600. Cuanta más dosis se administre de manera simultánea, mayor es la probabilidad de que la concentración en sangre supere la mínima tóxica y aparezcan los efectos secundarios — Certified Space Lesbian (@LastMatryoshka) September 19, 2019

Las dosis de 400mg están diseñadas para que te las tomes así, de una en una. No para que te tomes 4 cajas del tirón y te convaliden los dolores de todo el mes. Si la dosis de 400mg no es suficiente, deberías consultarlo con el médico, por eso (inesperado) la de 600 va con receta — Certified Space Lesbian (@LastMatryoshka) September 19, 2019

Y si se ha bajado la dosis de los AINEs de venta sin receta, como el ibuprofeno y el paracetamol, es porque se ha comprobado que tienen el mismo efecto (no es infinito, hay un número n de enzimas que se han de inhibir, y cuando están todas no tiene sentido echar más) — Certified Space Lesbian (@LastMatryoshka) September 19, 2019

pero minimiza los efectos secundarios (que SÍ tienen una relación lineal con la concentración) — Certified Space Lesbian (@LastMatryoshka) September 19, 2019

Pero también fue acusado de "cansino" e, incluso, de provocar que la farmacéutica se saltara la normativa por su culpa y se expusiera a una sanción:

Cuando la farmacéutica llegue hoy a su casa dirá: "os voy a contar hoy la historia del tonto del día". Y sin abrir hilo ni nada. Enhorabuena por el premio. — Elisa Brewster (@punkybrewster28) September 19, 2019

Vamos que eres un irresponsable con tu salud y un maleducado con un trabajador que nada tiene que hacer con el hecho de que seas un descerebrado y está siguiendo la legislación vigente en farmacia. Genial 👍 — Dٱ a n a ❄️ (@diiaalb) September 19, 2019

Pero dejad en paz a la gente que está trabajando, joder. — Randy Meeks (@randymeeks) September 19, 2019

Cuando crees que quedas de listo pero en realidad la gente piensa que te deberian dar el espidifen, y la paguita. — Mongol-o (@Mongol_0) September 19, 2019

Hínchate a ibuprofenos, tío. Ojalá un palet de 1000mg solo para ti y te los trinques a tu gusto. Lástima que eso no cure tu estulticia. Pero te animo a que lo intentes palet tras palet. — π 🎗️ (@piratella) September 19, 2019

Ves la numeración de la esquina superior derecha el símbolo del círculo? Eso quiere decir que esta sujeto a prescripción médica. Y da igual todo el debate que haga sobre si me tomo dos o 3, es lo que establece sanidad (aunque a veces no tiene sentido) y su incumplimiento puede+ — zhanatos (@plaitor) September 19, 2019

Llevar a sanciones, hay presentaciónes de 400 mg de 20 comprimidos/sobres que están autorizadas, yo lo que hubiera respondido es que presentara una queja en sanidad si no está de acuerdo. Y añado que la dosis de 600 está prohibida en algunos países — zhanatos (@plaitor) September 19, 2019

Felicidades!! Entre tus hábitos de vida (malos) y todas esas dosis has aumentado los riesgos de que tengas un ataque cardíaco o un ictus próximamente. Les vas a dar la misma tabarra a los de urgencias también cuando te pase? pic.twitter.com/TOQmLjUEGn — Fisiodependiente (@GomecitaGallega) September 19, 2019

Eres un gilipollas con tiempo sobrante capacitado para hacérselo perder a un profesional que tiene como única voluntad cumplir con la ley.



Por decir lo mismo de otra forma.



Gilipollas. — J (@ragegro) September 19, 2019

Después de leer el hilo sólo puedo llegar a la conclusión de que eres un gilipollas que has hecho que una chica pase un mal rato en su trabajo. — Morlops (@Petrus_Rex) September 19, 2019

Si te ha vendido la caja sin receta es por cansino y descarado, me pregunto si otra persona en el lugar de esa mujer habria tolerado tu estupidez por que a mi me viene alguien con estas tonterias mientras estoy haciendo mi trabajo... — David (@David79809946) September 19, 2019

No es absurda 😂, el problema es que el paciente se cree que el sistema le quiere joder y él es más listo. Pero si el sistema quita el Ibuprofeno de 600 será por algo! O qué? — Magoelmago (@Magoelmago3) September 19, 2019

¿tan difícil es no tocarle los cojones a gente que está trabajando? Además en las respuestas gente con conocimiento del tema te explica que no llevas razón en tu argumento. Que tienes los huevos negros hombre, madura. — Lip (@JorgeGallinari) September 19, 2019

Si dejaras de hacerte el listillo en una farmacia que sigue la ley y pretenden hacer su trabajo nos iría mucho mejor a todos. Qué manera de ir a tocar los cojones a la gente que hace bien su trabajo. Mueve el culo al médico a que te recete 1000 mg y revientas de ibuprofeno. — El de la Clarita ® (@javiatletico) September 19, 2019

Vamos que te la dan por ser un turras. Yo te habría regalado una hostia, pero bueno. — Elo (@Vlado_Putin) September 19, 2019

Soy yo la farmacéutica y te meto la caja del espidifen por el culo — Uri (@oriolusorioluss) September 19, 2019

estas un poco mayor para buscar un viral haciendo el mongolo no? — spooky m 0l🕸👻🎃 (@psychom0l) September 19, 2019

Por el momento suponemos que Rafa no va a volver a activar su cuenta de Twitter en un tiempo y, cuando lo haga, quizás se dedique a tuitear cosas menos épicas.

[Más información: El Dalsy desaparece y se 'convierte' en la nueva heroína]