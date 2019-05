La actriz porno Little Caprice responde a Martínez-Almeida por la 'guerra de las tetas'

Cuando en noviembre de 2013 José Luís Martínez-Almeida le dio 'Me gusta' a un tuit de 'la Biblioteta' en la que la actriz porno Little Caprice mostraba sus pechos, no podía imaginar que cinco años después volvería para levantar una estupenda y absurda polvareda cuando está a un paso de convertirse en alcalde de Madrid.

Y es que poco después de que los resultados electorales en la capital lo colocasen en el ojo del huracán mediático, hubo tuiteros que rebuscaron en su historial hasta dar con un erótico resultado:

Lo normal es que esta 'gracieta' hubiese pasado desapercibida más allá de algunas risas por Twitter, pero terminó recogida por algunos medios, dejando titulares como: "Almeida, futuro alcalde de Madrid, daba 'me gusta' a fotos de tetas".

Vaya tela, un titular de lo más esclarecedor. Desvelando que al posible nuevo alcalde le gustan las tetas. Mientras no le guste el dinero público, sus querencias íntimas me la refanfinflan. Ni Inda sería capaz de hacer un titular tan mezquino. https://t.co/yNtJ5l8erz — Juan Luis Nepomuceno (@filodespada) May 28, 2019

Incluso la futurible presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entró a la polémica lanzando un dardo a una rival política, Rita Maestre:

Hasta que no las enseñe en una capilla, nada. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 28, 2019

El comentario se refería a la participación de la exportavoz municipal en el asalto en 2011 a la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, donde, a parte de quedarse en sujetador, lanzaron gritos como “vamos a quemar la conferencia episcopal" o "contra el Vaticano, poder clitoriano".

En realidad la que quedaba por opinar en esta polémica es Markéta Štroblová, el nombre real de la receptora del 'me gusta' con el que empezó todo. Y para terminar de redondear el absurdo, lo ha hecho.

Apenas unos días después de la explosión de lo que ya ha venido a conocerse como la delirante polémica política de la 'guerra de las tetas', Little Caprice ha publicado un tuit en el que comenta "Qué divertido" junto al enlace de EL ESPAÑOL en el que se explica todo lo sucedido.

Y lo ha hecho también etiquetando a Almeida junto a cuatro corazones y un emoticono de guiño. El candidato a la alcaldía no ha respondido -ni le ha dado "me gusta"-, pero con tanto emoticono amoroso y su condición de "nuevo soltero de oro" de Madrid, no dudamos que las bromas se harán solas...

Quién fuera alcalde — ay ay ay (@baneodelbueno) May 31, 2019

