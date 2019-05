Risto 'despelleja' a Vox por la agresión del 26-M: "Derechita cobarde, ustedes"

El reportero del programa de Cuatro Todo es mentira, David Moreno, tuvo que soportar durante la noche electoral varios empujones y agarrones por parte de un dirigente de Vox cuando intentaba que Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros le respondieran a unas preguntas. El agresor fue Gonzalo Padrón, que ocupaba el número 34 de la lista del partido de ultraderecha a la Comunidad de Madrid.

Desde la formación de Santiago Abascal se han disculpado con el periodista y este miércoles, Espinosa de los Monteros entraba el directo para hablar de lo sucedido en el programa Cuatro al día, presentado por Carme Chaparro en la misma cadena. Aseguraba el político que "las relaciones de Vox con la prensa no son malas" y tildaba de "inadmisible" que "se le empuje, que se le aparte y que se le dé un codazo".

No obstante, criticó que los altercados que sufren miembros de su partido y sus propias sedes no alcanzan tanta difusión en los medios de comunicación, deslizando que los periodistas tenían parte de culpa por acosarles. "Está muy mal que se haya cometido ese exceso y está muy mal que ustedes, desde los platós, estén obligando a los periodistas a meter los micrófonos donde no caben, a empujar, a insistir... a buscar la polémica", sostuvo.

"Hemos picado"

Espinosa de los Monteros dijo que la agresión de Padrón al reportero sucedió porque se habían dejado llevar por la "provocación" de la prensa: "El desafortunado desenlace por haber picado y que una persona de Vox haya cometido una agresión imperdonable".

#TodoEsMentira99 Por fin tenemos una respuesta de los dirigentes de Vox sobre la agresión que sufrió nuestro reportero David Moreno, pero ha sido una disculpa sin mucha sinceridad ante la que Risto Mejide ha estalladohttps://t.co/hxnudEvXSO — Todo es mentira (@todoesmentiratv) 29 de mayo de 2019

"Derechita cobarde, ustedes"

La contestación de Risto Mejide en su programa de este miércoles no pudo ser más contundente. El presentador empezó su alegato diciendo que no se podía callar: "Perdonadme, pero a mí este señor no me tiene que dar lecciones. ¿Un señor que permite que en su partido haya gente que agrede a periodistas nos tiene que dar lecciones de cómo hacemos nuestro trabajo?".

Recordó que, precisamente, el trabajo de un periodista es preguntar e insistir y eso no es ninguna "trampa". Además, criticó que Espinosa no haya querido dar la cara en su programa y sí en el de Chaparro: "Aquí no se atreve a venir, no se atreve a salir aquí, tiene que entrar por la puerta de atrás, ¿no?": "Lo siento, usted no me da ninguna lección a mí. Derechita cobarde, ustedes", concluyó Mejide.

