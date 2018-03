Estas bufandas están "perdidas" por una bonita causa

Estamos pasando unos días verdaderamente gélidos. Que haya nevado al nivel del mar ya nos da una idea del frío excepcional contra el que estamos lidiando a base de ponernos capas y capas de ropa y situarnos estratégicamente lo más cerca posible de los calefactores.

En el resto de Europa el panorama no es mucho más alentador, al contrario. El paso de la tormenta Emma ha hecho que las temperaturas bajen en picado y, aunque es algo que nos afecta a todos, se convierte en un verdadero problema para las personas que viven en la calle.

Además de los dispositivos que ponen en marcha por estas épocas las administraciones con el objetivo de velar por el cuidado de los más vulnerables, surgen a la par iniciativas solidarias. Una de las más originales es la que ha llevado a cabo la entidad Keep Bristol Warm en la ciudad inglesa.

❄️ When the weather is this cold, a simple act of kindness like this can go a long way. 👏 pic.twitter.com/QGBz5co9Vp