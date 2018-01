Las 8 mejores razones para creer que la Tierra es plana

Durante cerca de 20 siglos, la ciencia nos ha explicado que vivimos en una pelota giratoria. ¡Mentira, mentira! ¡Todo mentira! Despierta, sal a la calle y observa ¿acaso ves que la calle sea curva? ¿Cómo va a girar la Tierra si basta con mirar por la ventana para ver que todo está bien quieto? ¿Alguna vez has lanzado una pelota mojada girando al aire? ¿has visto cómo todo el agua ha salido disparada? Ya no debería quedarte ninguna duda: la Tierra es plana.

Y es que ser tierraplanista mola. De forma automática te convierte en el centro de cualquier conversación. Y es que la gente no está muy acostumbrada a encontrarse a gente que conozca La Verdad. Pero sentirse importante y cool no es la única razón por la que creer en la Tierra plana. Aquí te dejamos algunos ejemplos más.

ADVERTENCIA: Por si el tono de lo escrito hasta ahora y lo que sigue no es lo suficientemente claro, esta lista está elaborada con todo el sarcasmo que hemos sido capaces de reunir.

Eres más listo que tu profesor de física

Ese maldito pedante que siempre te suspendía. No sabes el gusto que dar que estaba equivocado, que toda su vida se basa en una mentira, una mentira que solo tú y un puñado de elegidos más conocemos. Y es que no todo el mundo puede permitirse el lujo de levantarse por la mañana, mirarse al espejo y decir “Einstein estaba equivocado y tú no”. ¡Ja!

Vives en un mundo como el de Juego de Tronos

El Muro de Juego de Tronos es una pasada. A todos nos encantaría ir, subir hasta arriba del todo y, como Tyrion, orinar más allá de los límites del mundo. Pues ¡enhorabuena! Vives en un mundo en el que puedes hacer exactamente eso. Verás, la Antártida no es, como te han mentido toda la vida; no es un continente, sino un círculo helado que evita que se caiga todo el agua chorreando el universo. Así que solo tienes que hacer las maletas e irte allí para hacerlo… ¡Oh, no! ¡La NASA nos lo prohíbe!

Vives en un mundo de película y los malos son la NASA

Entre Trump y el Procés, el mundo real últimamente parece muy de película. Sin embargo, normalmente es bastante aburrido. Nada como darle un toque conspiranóico al mundo para que todo sea más emocionante, y toda conspiración necesita un villano superpoderoso capaz de ocultar La Verdad a todos. En este caso, la NASA. La agencia espacial americana es la responsable de este enorme engaño. Básicamente todo es culpa de la NASA. Le puedes echar la culpa todo. Seño, la NASA se comió mis deberes.

Puedes ganar cualquier discusión diciendo que todo es Photoshop

Demostrar que la Tierra es plana es tan sencillo como sacar una foto de la playa de el último verano y dibujar una línea recta en el horizonte. Tema cerrado, next. Si uno de los defensores de esa teoría loca de la Tierra Bola te dice que se debe a que la pelota es tan enorme que nuestros imperfectos ojos no son capaces de percibirlo, basta con retar a que te lo pruebe. Si googlea una foto tomada desde el espacio, di que es Photoshop y que él nunca ha estado en el espacio para verlo. Fin.

Eres seguidor de un tipo con un nombre tan molón como Parallax

Todo movimiento debe tener un líder y todo líder debe tener un nombre con tirón, mirad a Martin Luther King. Tras 2000 y pico años con el mundo engañado un hombre se erigió como el faro que nos guio hacia la luz: Parallax. Este gran hombre, muerto en 1884, descubrió el pastel de la Tierra Bola en su libro Astrología Zetética: la Tierra no es un globo. ¿Cómo no creer a una persona que usa de seudónimo un nombre digno de un villano de Marvel?

Puedes tener un mapa del mundo preciso

El tema de los mapas es un drama. Todo el mundo cree que los mapas con los que se guía por el mundo son imprecisos, por eso de que es casi imposible representar algo esférico en un plano. Pero claro, nosotros sabemos que vivimos en un plano, por lo que ese problema se lo dejamos a quienes todavía viven La Mentira.

Tienes algo en común con Shaquille O’Neal

Ver que un famoso piensa como tú siempre es reconfortante. Hay muchas celebridades como Shaquille O’Neal que han asegurado creer que la Tierra es plana –aunque los tierraglobistas aseguren que haya dicho que estaba bromeando, todos sabemos que esa negación fue hecha con Photoshop-, “Creemos que la Tierra es redonda no porque ninguno pueda dar las razones físicas para justificar la creencia, sino porque la ciencia moderna nos ha convencido de que nada obvio es verdad”, dijo Bernard Shaw. ¿La frase siguiente de “no estoy diciendo que la Tierra sea redonda ni ninguna de esas alucinantes creencias, engaños o impostiras”? Eso también es Photoshop.

Hitler también creía en la Tierra plana, pero eso ya no es políticamente correcto.

Siempre tendrás la última palabra

Y si se ríen de ti, recuerda: cuando se sepa La Verdad serás tú quien ría el último.