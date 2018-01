Gente que se pregunta por qué no liga, el último meme loco de Twitter

Los tiempos han cambiado en todo, también a la hora de ligar. ¿Cómo entablabas relaciones antes y cómo las entablas ahora? Podríamos escribir un libro solo con el arte de ligar, no hay duda de que es la base de las relaciones humanas. Necesidad de contacto, de amistad, de compartir el amor y la pasión por el contrario... Pura poesía que actualmente se está trasladando a un curioso meme de Twitter. ¿Aún no te ha llegado? Seguro que no tarda.

El meme de "Por qué no ligo" es un típico tweet "plantilla" en el que debemos mantener el enunciado para insertar nuestra experiencia personal. Como suele ocurrir en estos casos, hay quien se lo toma en serio y redacta su manera de ligar, pero no es lo más común ya que la mayoría apuesta por el humor. Hay auténticas perlas y eso que el meme lleva solo unas horas circulando.

Pongámonos en situación: ¿en qué orden se liga ahora y cómo te enfrentas tú al establecimiento de contacto con la posible pareja? Veamos algunas de las mejores respuestas.

Gente preguntándome por qué «no ligo». Fácil. Hoy día, la mayoría liga en este orden:1.- Folla.2.- Decide si le gusta la persona.3.- Habla y se conoce.Mi orden es este:1.- Le habla2.- No le contesta3.- Se pone a Mirar memesHe nacido en la época equivocada. — Sr.Cheeto (@Srcheeto) 7 de enero de 2018

Gente preguntándome por qué no ligo. Fácil. Hoy día, la mayoría liga en este orden:1- Folla.2- Decide si le gusta la persona.3- Habla y se conoce.Mi orden es este:1- Cari, ¿follamos?2- Hay que bañar al crío. 3- ¿Luego?4- A comprar. 5- ¿Y más tarde?6- Que hoy no, pesao. — BICHILLO (@BICHILLOVERDE) 8 de enero de 2018

Gente preguntándome por qué «no ligo». Fácil. Hoy día, la mayoría liga en este orden:1.-Folla2.-Decide si le gusta la persona3.-Habla y se conoceMi orden es este:1. Alfonso Herrero2. Diegui Johanesson3. VarelaHe nacido en la época equivocada — Isaac Corrales (@isaacfcorrales) 8 de enero de 2018

Gente preguntándome por qué no ligo. Fácil. Hoy día, la mayoría liga en este orden:1- Folla.2- Decide si le gusta la persona.3- Habla y se conoce.Mi orden es este:1- Vamos a la cama.2- Ponemos Netflix.3- Me duermo a los tres minutos.He nacido en la mejor época. — LarrySion (@LarrySion) 8 de enero de 2018

Gente preguntándome por qué «no ligo». Fácil. Hoy día, la mayoría liga en este orden:1.- Folla.2.- Decide si le gusta la persona.3.- Habla y se conoce.Mi orden es este:1.- Folla.2.- La persona pasa.3.- Tuitea para superarlo.He nacido en la época equivocada. — Zara (@zaradenutella) 8 de enero de 2018