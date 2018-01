Las drag queens de la Cabalgata, el nuevo "no te lo perdonaré jamás"

No, los Reyes Magos de la Cabalgata de Vallecas no serán sustituidos por drag queens. El barrio madrileño sí contará con la presencia de una carroza por la “normalización” de los derechos LGTBi y la diversidad, pero no van a hacer de la comitiva real una suerte de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto.

La cantante y drag queen 'La Prohibida', la actriz y cantante Roma Calderón y Dnoé Lamiss, artista del hip hop, son las escogidas para presidir la carroza.

Algunas de las informaciones recogidas este martes sobre el desfile, donde se aseguraba o se dejaba entrever que se supliría la presencia de Sus Majestades por la de estas reinas, han desatado la furia de Twitter.

Ante los cientos de tuits indignados por considerarlo una ofensa a la religión, hay quienes han preferido usar el sarcasmo para intentar quitarle hierro al asunto:

Poner a mujeres en la cabalgata de los Reyes Magos de Vallecas desvirtúa la fiesta porque todo el mundo sabe que la virgen María esperaba a que San José llegara de hacer las compras de ElCorteInglés sentada en el pesebre bebiendose una CocaCola. pic.twitter.com/IyGX3URQ5p — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 02 xaneiro 2018

Que haya una Drag Queen en la cabalgata de Reyes Magos de Vallecas va totalmente en contra de la tradición religiosa cristiana. Porque todos sabemos que Pocoyó, Peppa Pig y Bob Esponja salían en el Evangelio de San Mateo. — Pues Ok (@DamePapas) 02 xaneiro 2018

Que haya una carroza LGTB en los Reyes Magos de Vallecas es desvirtuar una tradición, pero que salga Micky Mouse, Frozen, la patrocine Coca Cola y te tiren caramelos de La Caixa es mantener esos valores tradicionales tan arraigados. — AnibasV (@AnibasV) 02 xaneiro 2018

Reyes Magos de Vallecas- Carroza del Corte Inglés - Correcto- Animales puteados- Correcto- Tío blanco pintado de negro- Correcto- Personajes de series americanas- Correcto- Carroza con una drag queen- Marxismo cultural que adoctrina niños — Luisma López (@luisma_lopez) 02 xaneiro 2018

"Reyes Magos de Vallecas"La mayoría de los niños que asisten a las cabalgatas todavía están en la edad de pensar que los niños nacen por arte de magiaPero es importantísimo que vean a Drag Queens en la cabalgata de ReyesEso es el comunismo, señores — Taifas (@LasTaifas) 02 xaneiro 2018

No es LGTBIfobia, pero meter una DragQueen en los Reyes Magos de Vallecas es un ataque a las tradiciones. Porque tod@s sabemos que Pocoyo, Bob Esponja y Doraimon salen en el antiguo testamento — Cirilo Celiaco (@CiriloCeliaco) 02 xaneiro 2018

Hablar de los Reyes Magos de Vallecas sin leer la noticia. Si la leyeran, sabrían que es una carroza ADICIONAL a la de los Reyes Magos promovida por una asociación LGTBI. Hay que reivindicar la diversidad siempre, sea donde sea. Aún así, me encanta ver rabiar a la caverna 🏳️‍🌈 — Kevin Benítez (@kevin_begar) 02 xaneiro 2018

¡Qué barbaridad, los Reyes Magos de Vallecas! pic.twitter.com/sRAeMpnYOG — Famélica legión 🌍 (@Famelica_legion) 02 xaneiro 2018

Los Reyes Magos de Vallecas pueden ser trans, pueden ser emigrantes, pueden ser pobres, pueden ser jóvenes, mujeres, parados. Cualquier otra cosa es no conocer el barrio. — JORDI & ORIOL (@MorrixAlk) 02 xaneiro 2018

Tres generaciones de mujeres luchando desde el final del franquismo por la igualdad y al final el feminismo consistía en que la Pedroche salga en pelotas en la tele y cambiar a los Reyes Magos de Vallecas por Drag Queens. — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) 02 xaneiro 2018

Que indigne más el carácter feminista de la cabalgata de los Reyes Magos de Vallecas, que hombres blancos pintados de negro haciendo de Baltasar, define muy bien a la España rancia que hoy rabia. — Miguel de Ceяvantes (@CervantesFAQs) 02 xaneiro 2018

Entre los que sí se lo han tomado en serio está el portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien no ha dudado en criticar por esto a la alcaldesa Manuela Carmena, una mujer acostumbrada ya a las polémicas que tengan que ver con las cabalgatas:

Los Reyes Magos de Vallecas son un intento más de @ManuelaCarmena por desnaturalizar la Navidad. Apoyamos el día del Orgullo Gay y el resto de celebraciones, pero creemos que el Día de Reyes se ha de respetar como se respetaría cualquier festividad de otra religión. — J L Martinez Almeida (@jlmanavasques) 02 xaneiro 2018

Pero, eso sí, hay quienes se esfuerzan -benditos sean- por reconducir el debate y que no impere la desinformación, como es el caso de Maldito Bulo, que una vez más aclaró que los Reyes seguirán siendo los protagonistas del día: