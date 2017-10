Gianluca Vacchi bailando salsa: "parece un perro nadando"

El millonario más viral no deja de bailar. No importa todos los problemas que pueda tener, que la justicia le pueda embargar parte de su fortuna o que haya roto con su novia. En su cuenta de Instagram, la vida sigue sonriéndo a Gianluca Vacchi y él, danza que te danza, aunque en su último vídeo no parece precisamente Patrick Swayze.

Si durante los últimos años nos tenía acostumbradas a elaboradas coreografías con Giorgia Gabriele, modelo y ahora expareja. Sin embargo, ahora que baila solo ya no tiene tanta gracia. Tras una estancia en Colombia, el empresario, DJ y vividor quiso despedirse del país con un baile latino... pero en solitario más que un hábil bailarín parece un pato mareado y totalmente desconectado de la música.

Entre los comentarios se pueden leer comparativas con un perro nadando o con alguien que está intentando matar cucarachas. Con todo, ha conseguido superar los dos millones de reproducciones en apenas un día.

Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 2:11 PDT

Problemas financieros ¿y románticos?

El millonario no estaría pasando por sus mejores momentos, debido a problemas legales y financieros que pueden causar el embargo de una parte de su fortuna -pero tranquilos, solo una parte, le queda suficiente como para poder seguir dando rabia desde sus redes sociales-, ya que, por ejemplo, seguirá cobrando 5 millones anuales de la empresa familiar IMA, especializada en embalaje, que le paga únicamente para mantenerlo alejado de la gestión. El sueño de muchos, vamos.

Now i have to start thinking what i'll do as an adult man..😂❤ #gvlifestyle @gutierrezary #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 9:02 PDT

Además, tras la ruptura con su novia Giorgia Gabriele, comenzó a rumorearse que estaría saliendo con Ariadna Gutierrez. Sin embargo, ella negó hace unos días que nunca hubiera habido tal romance, además de borrar de su Instagram todas sus fotos con el millonario. Vacchi también negó el romance, asegurando que únicamente son "muy buenos amigos". ¿Habrá caído el millonario en la aterradora friendzone?".