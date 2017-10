El polémico tuit de una organización policial que solo quería ser un meme

En ocasiones, interpretar el tono de algunos comentarios cuando estos son por escrito puede ser complicado. Otras veces, no tanto. El pasado 9 de octubre la Unión Federal de Policías lanzaba un tuit en el que se veía una fotografía de un grupo de policías ataviados con metralletas frente al hashtag #Hablamos, una etiqueta que se ha usado durante la última semana por aquellas personas que pedían diálogo entre los gobiernos de Madrid y Barcelona.

El tuit fue recuperado la noche del 11 de octubre por el President de la Generalitat Carles Puigdemont. El movimiento independentista siempre está ávido por colocarse en una posición de superioridad moral frente a los que se oponen a él, y @KRLS no tardó en recoger el guante: "Les espanta más el diálogo que la violencia", aseguraba, mientras añadía un enlace a elnacional.cat. Pere Soler, director general de los Mossos d'Escuadra también hizo una referencia al tuit, preguntando al ministro Zoido si de verdad cree que esta debe ser la actitud de un cuerpo de policía.

Els espanta més el diàleg que la violència: "Un sindicat policial, agressiu contra el diàleg" via @elnacionalcat https://t.co/zzDSYmzu7M — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de octubre de 2017

En declaraciones a El País, desde el sindicato policial aseguran que no pretendía ser en ningún caso una amenaza, sino todo lo contrario "se quería desdramatizar la situación". "Únicamente pretendía ser uno de tantos memes que circulan por la red sobre la situación en Cataluña", explican, además de aclarar que no se trata de una imagen reciente y que los miembros de los GEO que aparecen en ella no forman parte del dispositivo desplegado en Cataluña.

Sí que apuntan a un posible error: haberlo compartido desde la cuenta oficial del sindicato. Una decisión que etiquetan de "discutible" y que creen que tal vez no haya sido "lo más conveniente". "Si se hubiera compartido desde una cuenta particular no se hubiera armado tanto revuelo".

Desde luego, si lo que pretendían era viralizar la imagen lo han conseguido, pero la parte de desdramatizar la situación... más bien todo lo contrario. Además, en la cuenta de Twitter del sindicato no se puede encontrar ninguna aclaración sobre la intencionalidad del tuit. En cambio sí se retuiteó el mensaje de Puigdemont sobre este, además de otras imágenes de corte similar:

Enormes 😂😂😂 Hace semanas yo dije algo igual 😂😂😂. Un abrazo. pic.twitter.com/1eyPkeqdmT — Foro GuardiasCiviles (@forogc) 11 de octubre de 2017

Querer rebajar la tensión con una foto llena de metralletas ¿qué podía salir mal?