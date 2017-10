Algunos pájaros usan colillas para fumigar sus nidos

Dos investigadores de la Universidad de México han descubierto que ciertos pájaros usan las colillas de los cigarrillos para construir sus nidos y, además, fumigar sus nidos. Al menos así sucede en las ciudades, donde las aves tienen acceso a este tipo de material. En el campo, de momento no está sucediendo este curioso fenómeno.

Según podemos leer en The Economist, los investigadores tenían la idea de esta teoría desde 2012. En ese año, la dra. Suárez-Rodríguez descubrió que algunos nidos tenían colillas de cigarrillos entremezcladas con otros materiales para hacer los nidos. Sin embargo lo que no pudo demostrar era si esta particularidad era a propósito o no.

Desde entonces ha intentado demostrar su teoría y no ha sido hasta hace poco que pudo realizar un experimento para demostrarlo. El mismo se realizó en el campus de su universidad con 32 parejas de jilgueros y sus respectivos nidos. Tuvieron que esperar hasta su época de reproducción y eclosión de los huevos, de este modo se asegurarían que no abandonarían el nido ni las crías.

Substituyeron todos los nidos con unas imitaciones de fieltro con algunas fibras de plantas que suelen usar las aves para realizar sus nidos. De los 32, a 10 se les añadieron pulgas muertas, otros 10 pulgas vivas y 12 no tuvieron nada. Lo que pretendían encontrar los investigadores era si, ahora en estos nidos nuevos y sin colillas, los pájaros iban a añadir los cigarrillos para desparasitar.

Y efectivamente lo demostraron. En los nidos con pulgas muertas o sin pulgas no se encontraron colillas pero en los nidos que sí las tenían encontraron una media de 1,2 colillas. Esto demostró, según los investigadores que los jilgueros usan los cigarrillos como agente desparasitador.