Ya es oficial: la Junta de Andalucía ofrece cursos a coste 0 a los sevillanos para mejorar la empleabilidad con 135 plazas

La Junta de Andalucía ha confirmado la puesta en marcha en Sevilla de tres cursos gratuitos vinculados a la tecnología 5G que suman un total de 135 plazas.

La iniciativa ofrece formación especializada sin coste para los sevillanos y abre ya el plazo de inscripción para las tres acciones formativas, que comenzarán a partir del mes de febrero.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reactiva así en la provincia estos cursos centrados en competencias digitales avanzadas.

Los tres programas disponibles son 'Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a entorno 5G', 'Programación de soluciones de Internet de las Cosas y Smart Cities' y 'Programación en Realidad Virtual y Aumentada'.

Las tres formaciones resultan compatibles y complementarias entre sí y permiten ampliar conocimientos en sectores con alta demanda laboral.

Solicitudes

Las solicitudes ya se pueden presentar de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería.

La Consejería impulsa este programa en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación. La iniciativa, pionera en España, busca dar respuesta a los nuevos retos del mercado laboral relacionados con la digitalización.

El proyecto persigue mejorar la empleabilidad de las personas participantes y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas en un entorno cada vez más tecnológico.

El programa no se limita a Sevilla. En el conjunto de Andalucía, la Junta prevé formar a unos 3.700 alumnos durante los próximos dos años mediante un total de 84 cursos vinculados a las tecnologías 5G.

Formación híbrida

La formación cuenta con 150 horas lectivas y combina enseñanza online y presencial. El 80% del contenido se imparte de forma telemática, mientras que el 20% restante se desarrolla a través de tutorías presenciales.

Cada curso tiene una duración de ocho semanas. La oferta se dirige de forma prioritaria personas desempleadas, aunque reserva un 30% de las plazas para personas ocupadas que desean actualizar sus competencias digitales y mejorar sus opciones laborales.

Requisitos

Para acceder a los cursos no se exigen conocimientos previos en tecnología o informática. Sí se requiere una titulación mínima, como ciclo formativo de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.

Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

Vodafone aporta los recursos tecnológicos y la conectividad 5G, mientras que Integra Conocimiento e Innovación asume la docencia con profesorado especializado y una metodología práctica centrada en proyectos reales y en la mejora de las oportunidades de empleo.