Ya es oficial: la Junta de Andalucía ofrece cursos a coste 0 a los sevillanos para mejorar la empleabilidad con 135 plazas
La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónmo abre ya el plazo de inscripción para las tres acciones formativas, que comenzarán en febrero
Más información: Confirmado por el Gobierno: más de 400.000 sevillanos se podrán beneficiar de hasta 462 euros con las pensiones
La Junta de Andalucía ha confirmado la puesta en marcha en Sevilla de tres cursos gratuitos vinculados a la tecnología 5G que suman un total de 135 plazas.
La iniciativa ofrece formación especializada sin coste para los sevillanos y abre ya el plazo de inscripción para las tres acciones formativas, que comenzarán a partir del mes de febrero.
La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo reactiva así en la provincia estos cursos centrados en competencias digitales avanzadas.
Los tres programas disponibles son 'Programación en Inteligencia Artificial y Big Data aplicada a entorno 5G', 'Programación de soluciones de Internet de las Cosas y Smart Cities' y 'Programación en Realidad Virtual y Aumentada'.
Las tres formaciones resultan compatibles y complementarias entre sí y permiten ampliar conocimientos en sectores con alta demanda laboral.
Solicitudes
Las solicitudes ya se pueden presentar de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería.
La Consejería impulsa este programa en colaboración con Vodafone e Integra Conocimiento e Innovación. La iniciativa, pionera en España, busca dar respuesta a los nuevos retos del mercado laboral relacionados con la digitalización.
El proyecto persigue mejorar la empleabilidad de las personas participantes y reforzar la competitividad de las empresas andaluzas en un entorno cada vez más tecnológico.
El programa no se limita a Sevilla. En el conjunto de Andalucía, la Junta prevé formar a unos 3.700 alumnos durante los próximos dos años mediante un total de 84 cursos vinculados a las tecnologías 5G.
Formación híbrida
La formación cuenta con 150 horas lectivas y combina enseñanza online y presencial. El 80% del contenido se imparte de forma telemática, mientras que el 20% restante se desarrolla a través de tutorías presenciales.
Cada curso tiene una duración de ocho semanas. La oferta se dirige de forma prioritaria personas desempleadas, aunque reserva un 30% de las plazas para personas ocupadas que desean actualizar sus competencias digitales y mejorar sus opciones laborales.
Requisitos
Para acceder a los cursos no se exigen conocimientos previos en tecnología o informática. Sí se requiere una titulación mínima, como ciclo formativo de grado medio o superior, bachillerato, certificado de profesionalidad de nivel 3, grado universitario o equivalente.
Al finalizar la formación, el alumnado recibe un diploma acreditativo expedido por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Vodafone aporta los recursos tecnológicos y la conectividad 5G, mientras que Integra Conocimiento e Innovación asume la docencia con profesorado especializado y una metodología práctica centrada en proyectos reales y en la mejora de las oportunidades de empleo.