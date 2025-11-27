El plan perfecto para Navidad en Sevilla en el que crear desde joyas a figuras con acuarelas: talleres desde 20€

La ciudad de Sevilla está más que preparada para afrontar la llegada de la Navidad, y no hablamos solo de la decoración y alumbrado que engalanan la ciudad, sino que además está lleno de planes para que tanto niños como adultos disfruten de un mes mágico.

Uno de los planes más originales se darán cita en el Espacio Creativo Mirian Picón, ubicado en la calle Cardenal Spinola, 12, justo al lado de la plaza del Gran Poder.

Este establecimiento alberga durante todo el año multitud de talleres para todas las edades en los que dejar volar la creatividad y la imaginación, y no podía ser de otra manera que también llenara su calendario navideño de actividades, por lo que el mes de diciembre será uno de los mejores para descubrir este local o para volver a él.

El calendario de diciembre en este espacio único de la ciudad comenzará el viernes 12 con un espectacular taller en el que se elaborará una pandereta de piel con la técnica decoupage, lo que dará como resultado un instrumento único y original propio de esta época. El precio de la actividad será de 50 euros e incluirá todos los materiales.

Los talleres continuarán el sábado 13 de diciembre con un taller de geometría en acuarela. La actividad consistirá en crear un mosaico inspirado en los que componen el Real Alcázar de Sevilla. En él, se podrá "aprender desde cero a construir un mosaico y a pintarlo en acuarela".

Durante el taller, que tiene un precio de 65 euros, cada uno de los asistentes realizarán su propia composición paso a paso para, finalmente, llevarse a casa una obra original creada a mano. El horario para esta actividad es de 11:30 a 14:30 horas.

Cita doble

El 14 de diciembre la cita será doble. En horario de mañana, de 10:30 a 13:00 horas se desarrollará el taller de velas y wax sachets, eso sí, versión navideña. En esta cita los asistentes podrán crear su propia vela aromática de, aproximadamente, 165 gramos y dos ambientadores sólidos (wax sachets) completamente personalizados usando cera de soja natural.

Durante este taller creativo y sensorial se podrá elegir las fragancias y las figuras que decorarán las velas, todo ello por 45 euros. Además, en el precio se incluye todo el material, un picoteo y un sorteo sorpresa.

En la tarde del mismo 14 de diciembre tendrá lugar un taller de joyería en el que las personas inscritas podrán diseñar y crear sus propios complementos de forma totalmente personalizada en arcilla polimérica.

El precio del taller es de 48 euros, e incluye tanto materiales como un buen picoteo para no tener el estómago vacío durante las tres horas y media que dura la actividad (de 17:00 a 20:30 horas).

Actividades infantiles

El viernes 19 de diciembre la cita será para los más pequeños con un taller de tazas de Navidad. Los niños y niñas que acudan podrán decorar tazas con motivos navideños dejando completamente libre la imaginación y añadiendo todos los colores posibles.

El sábado 20 de diciembre los niños seguirán siendo los protagonistas con un taller de lámparas Disney. Los más pequeños de la casa podrán crear su propia lámpara de luz con motivos de Mikey y Minnie Mouse. El precio del taller es de 30 euros y el horario de 11:00 a 13:00 horas.

El último taller será el 21 de noviembre y no dejará indiferente al público: se trata de una actividad para llenar de magia de forma literal la casa. La actividad, titulada Workshop de arcilla polimérico, se centrará en la iniciación a la creación de personajes feéricos que los asistentes podrán crear y llevar a casa.

El resultado será una mini hada ideal para decorar los espacios de la casa o el propio árbol de Navidad. La actividad será de 10:00 a 14:00 horas y el precio es de 52 euros con todos los materiales incluidos.