Vuelve el evento de moda más aclamado de Sevilla: tendrá un espacio donde los influencers venderán su propia ropa

El evento de moda más esperado por los sevillanos regresa a la ciudad con una propuesta renovada. El 'Poderío Market' se celebra los días 1 y 2 de noviembre nuevamente en el Casino de la Exposición, donde contará con un espacio en el que los influencers venderán su propia ropa

El mercado abrirá sus puertas ambos días de 11:00 a 21:00 horas con entrada gratuita. Los organizadores prometen una cita especial: "Será la mejor edición hasta ahora", afirman.

"Después del cariño que nos disteis teníamos que volver a hacerlo otra vez", han destacado los encargados en un vídeo.

En esta edición participarán más de 60 marcas que ofrecerán una amplia variedad de productos de moda, artesanía, complementos y decoración.

Además, los visitantes podrán relajarse en dos zonas gastronómicas diseñadas como lugares de encuentro, "donde poder disfrutar con amigos. Según explicaron los responsables del evento, el market "será increíble".

El Casino de la Exposición acogerá de nuevo este mercado tras su cierre reciente. El edificio, inaugurado en 1929, se sitúa junto al parque de María Luisa y al teatro Lope de Vega, y destaca por su estilo barroco y ornamentación neobarroco.

Sobre el Casino de la Exposición

A lo largo de su historia, ha sido sede de importantes eventos culturales como la Bienal de Flamenco o el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Además, desde 2012 es sede de la Casa de los Poetas y las Letras.

El complejo se vio envuelto en una disputa judicial tras la falta de licencia de ocupación válida desde 2020, lo que afectó especialmente a la discoteca Casino Terraza.

En agosto de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolvió a favor del Ayuntamiento de Sevilla, que ordenó el desalojo de la empresa explotadora.

Desde entonces, el espacio permanece cerrado bajo vigilancia y a la espera de una rehabilitación que lo recolecte con el Teatro Lope de Vega.

La reapertura del recinto para acoger el 'Poderío Market' supone un paso clave para devolver a este emblemático edificio su protagonismo en la vida cultural sevillana.

Los organizadores han querido resaltar la importancia del lugar: "Es un sitio en el que Sevilla ha guardado momentos inolvidables", destacan.

El mercado de moda y tendencias se presenta como una cita para todos los públicos, donde el estilo y la gastronomía se unen en un ambiente festivo.

Con su entrada gratuita, sus más de 60 marcas y un espacio innovador dedicado a los influencers, el 'Poderío Market' se perfila como uno de los grandes acontecimientos del otoño en Sevilla