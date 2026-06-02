Sevilla examina a más de 12.000 alumnos en una PAU con detectores electrónicos y un nuevo modelo de examen

Alumnos en 2025 realizando la Selectividad en un aula de la US. E.P.

Más de 12.000 estudiantes afrontan desde este lunes en Sevilla una de las pruebas más decisivas de su etapa académica. Además, este año, por primera vez, la lógica imperará sobre la memoria.

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se desarrollará en Andalucía entre el 2 y el 4 de junio, reunirá a 12.262 alumnos bajo la organización de la Universidad de Sevilla (US), la cifra más alta de todas las universidades andaluzas.

Los datos provisionales de matriculación sitúan a la US como responsable del 22,92% de todos los inscritos andaluces. En otras palabras, prácticamente uno de cada cuatro estudiantes que se presentan a la PAU en Andalucía lo hará bajo la organización de la universidad sevillana.

La cifra adquiere aún más relevancia si se tiene en cuenta que la convocatoria de este año será la más numerosa de la historia de la comunidad andaluza, con 53.495 alumnos procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior.

El volumen de participantes continúa creciendo. La convocatoria supera en más de 2.500 estudiantes la registrada el pasado año y establece un nuevo máximo histórico en Andalucía, consolidando una tendencia ascendente que se viene observando durante los últimos cursos académicos.

Pero la magnitud de la prueba no es la única novedad. La edición de 2026 supone un nuevo paso en la transformación del modelo de examen iniciada el año pasado, cuando comenzó a implantarse un enfoque más competencial orientado a evaluar capacidades de análisis, comprensión y razonamiento por encima de la simple memorización de contenidos.

Más razonamiento

Los estudiantes que estos días se sientan frente a los exámenes encontrarán una mayor presencia de cuestiones diseñadas para poner a prueba su capacidad de interpretar información, relacionar conceptos y argumentar respuestas.

El modelo competencial, impulsado de forma coordinada entre las comunidades autónomas y las universidades españolas, gana peso respecto a convocatorias anteriores.

La intención es que el alumnado demuestre no solo qué sabe, sino también cómo aplica esos conocimientos ante situaciones concretas. Por ello, aumentará el porcentaje de preguntas vinculadas a competencias, aunque su presencia variará en función de cada materia.

Se trata de una evolución que busca acercar progresivamente los criterios de evaluación en todo el territorio nacional y reducir las diferencias existentes entre comunidades autónomas en las pruebas de acceso a la universidad.

Expresión escrita

Otra de las características que marcarán esta convocatoria será la importancia de la corrección lingüística. Independientemente de la materia examinada, los correctores tendrán en cuenta aspectos relacionados con la ortografía, la gramática, el vocabulario empleado y la capacidad de expresión escrita.

Las faltas de ortografía, los errores de puntuación, la presentación del examen o la coherencia de los textos podrán influir en la nota final.

Aunque estas penalizaciones seguirán teniendo mayor incidencia en las materias lingüísticas, el criterio se aplicará de manera transversal al conjunto de ejercicios.

La medida pretende reforzar las competencias comunicativas del alumnado y fomentar una expresión escrita adecuada en cualquier ámbito académico.

Veinticuatro sedes

Para hacer frente al elevado número de aspirantes, la Universidad de Sevilla ha habilitado un total de 24 sedes de examen. De ellas, 15 se encuentran en la capital hispalense y las nueve restantes están distribuidas por distintos municipios de la provincia.

La organización de la prueba moviliza a cientos de docentes, personal administrativo y equipos de apoyo durante tres jornadas en las que todo debe funcionar con precisión milimétrica.

Los exámenes comenzarán cada día a las 8:30 horas, aunque los estudiantes deberán presentarse en sus respectivos centros media hora antes para completar el proceso de identificación y acceso a las aulas.

La duración de cada ejercicio seguirá siendo de 90 minutos, con pausas mínimas de media hora entre pruebas consecutivas.

Controles aleatorios

La lucha contra las trampas también protagonizará esta edición de la PAU. Por primera vez en Andalucía se realizarán controles selectivos mediante detectores de frecuencia e inhibidores para tratar de localizar dispositivos electrónicos no autorizados.

Las inspecciones serán aleatorias y correrán a cargo de los profesores encargados de la vigilancia de las pruebas. El objetivo es evitar que los estudiantes puedan recurrir a sistemas de comunicación ocultos o herramientas tecnológicas para obtener ventajas durante los exámenes.

La aplicación de estos controles busca reforzar la seguridad sin ralentizar el acceso a las aulas.

En caso de que se detecte una conducta fraudulenta, las consecuencias serán especialmente severas: la anulación del examen, la imposibilidad de continuar participando en el resto de pruebas de la convocatoria y la calificación con cero de los ejercicios realizados.

Más de 53.000 en Andalucía

A nivel autonómico, la Universidad de Sevilla lidera el número de matriculados, seguida por la Universidad de Málaga, con 9.581 inscritos; la Universidad de Cádiz, con 7.629; la Universidad de Granada, con 7.373; y la Universidad de Córdoba, con 4.702 estudiantes.

En total, Andalucía contará con 138 sedes repartidas entre facultades, institutos y centros adscritos. De ellas, 60 se encuentran en las capitales de provincia y 78 en otros municipios, además de las habilitadas en Ceuta, Melilla y varias ciudades marroquíes donde también se realizan las pruebas de acceso bajo coordinación andaluza.

Por sexos, las mujeres vuelven a ser mayoría entre los aspirantes. Del total de matriculados, 31.548 son alumnas, lo que representa cerca del 59%, frente a 21.947 hombres.

Resultados el 11 de junio

La tensión de estos tres días dará paso a una semana de espera. Los estudiantes conocerán sus calificaciones el próximo 11 de junio, fecha que coincidirá además con la apertura del plazo de presentación de solicitudes para acceder a los grados universitarios del sistema público andaluz.

A partir de ese momento comenzará la carrera por conseguir plaza en las titulaciones más demandadas. La primera adjudicación se publicará el 3 de julio y las posteriores asignaciones se extenderán durante los meses de verano y principios de otoño.

Para los más de 12.000 estudiantes sevillanos que comienzan hoy la PAU, el reto inmediato pasa por superar tres jornadas decisivas.