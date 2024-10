La nueva Selectividad, motivo de "preocupación" en los institutos de Sevilla: "No podemos hacer nada"

El curso en los institutos de Sevilla acumula ya tres semanas sin que se sepa nada todavía sobre los modelos de la nueva Selectividad. Se conoce la fecha, en la primera semana de junio, pero las primeras directrices no están claras. "No podemos hacer nada", indican.

La incertidumbre es generalizada en los centros que imparten clases de segundo de Bachillerato, porque desconocen a ciencia cierta cómo tendrán que formar a sus alumnos para este examen. Por primera vez, en 2025 se adapta a la LOMLOE, la nueva reforma educativa del Gobierno central.

La Sectorial de Estudiantes, que se reunía en Bilbao los días 26 y 27 de septiembre, en el marco de la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE), solo fijó un acuerdo de mínimos en base a las directrices planteadas por la ley. La nueva Selectividad será más competencial. Valorará más la capacidad de reflexión de los estudiantes y se incluirán más preguntas abiertas.

Del mismo modo, el cuidado de la ortografía será más tenido en cuenta. También se conoce que cada materia presentará un modelo único.

Aunque dentro de cada uno de ellos sí se pueden plantear opciones, el cambio no es baladí. Obliga a los estudiantes a prepararse todo el temario y a los centros a ajustar los tiempos para impartir toda la materia durante el curso.

Los institutos consultados por El ESPAÑOL coinciden en señalar que, sin modelos de exámenes, las directrices son "muy vagas" e impiden adaptar la planificación para el curso. Asimismo, se desconocen las lecturas que cada año forman parte del examen de Lengua y Literatura.

Ortografía y presentación, un 10%

Hasta el momento, los institutos sevillanos solo han recibido un correo electrónico del Área de Acceso de Admisión de la Universidad de Sevilla. En él se les notificaba dos modificaciones relevantes.

Una de ellas es que como mínimo el 20 por ciento de las preguntas de cada examen serán de respuesta obligatoria. No se podrá elegir entre dos opciones. La segunda es que con carácter general la valoración de la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación del texto, supondrán un 10 por ciento.

Más allá de eso, se sabe poco. El próximo 11 de octubre se reunirá la Comisión Coordinadora Universitaria para estudiar los modelos de exámenes. Lo acordado en ese encuentro será remitido a los institutos, que ya podrán abordar su nueva planificación casi un mes después del inicio de curso.

Desde los institutos coinciden en señalar la "preocupación" existente entre el profesorado y los alumnos, que "se juegan mucho" en este curso. En regiones como Murcia, la comunidad estudiantil ya ha celebrado una huelga. Por el momento, estas convocatorias no han llegado a Andalucía.

"Ya nos gustaría que esto estuviese claro desde hace tiempo", dicen desde uno de los centros que suele estar entre los rankings de las mejores notas en la provincia.

Su director, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura no haber aplicado ningún cambio. "No sabemos cómo se van a manifestar las nuevas directrices, ya que algunos de los contenidos curriculares de Andalucía no casan bien con los nuevos tipos de exámenes", añade.

Tiene "preguntas muy abiertas"

En cualquier caso, la incertidumbre les resulta familiar. "Siempre estamos igual a principio de curso", indica Clara Trinidad, vicedirectora del IES Albero, de Alcalá de Guadaira.

Esta profesora de inglés cuenta que nunca se les comuncia "desde el principio cuáles van a ser los cambios e incluso se ha llegado a febrero". En anteriores ocasiones, "los cambios eran menores", pero ahora hay más preocupación. "Es una tónica que se repite", asegura.

La vicedirectora del IES Albero añade que en su centro hay "un problema añadido". Tienen tres grupos de segundo de Bachillerato con 37 alumnos cada uno.

"Al no tener el modelo exacto, es muy difícil preparar los exámenes por competencias. He visto el de Galicia (única comunidad con modelos) y no tiene nada que ver con los actuales. Tiene preguntas muy abiertas orientadas a la reflexión", explica.

Por el momento, continúan dando el mismo temario. En materias como inglés, asegura que no suponen tantos problemas los cambios, ya que los libros de texto plantean situaciones menos teóricas. "En otras asignaturas variará muchísimo más", avisa.

La ortografía "ya es complicada de corregir"

Desde el IES Luca de Tena, del barrio de Nervión, afirman que "Andalucía ya presentaba varios modelos competenciales en materias como Lengua o Historia". "Algunas preguntas no eran solamente teóricas. Si hay muchos cambios, tendremos que adaptarnos sobre la marcha", afirma su vicedirector, Antonio Perea.

Entre las principales dificultades que afrontan los docentes, desde este centro destacan el hecho de que se reduzcan las opciones en los exámenes. "Tendremos que ajustar los tiempos para preparar toda la materia", apunta sobre un curso que ya solía impartirse a contrarreloj. Algunos temas se quedaban en el tintero.

Por su parte, sobre el aumento de las exigencias en ortografía, desde el Luca de Tena indican que "en segundo de Bachillerato ya es complicado de corregir". "En los años anteriores habrá que poner las pilas a los alumnos, desde la ESO", afirma su vicedirector, que también alude a la insatisfacción de los alumnos por la situación.

La incertidumbre es la tónica predominante en los institutos de la provincia. Por el momento, trabajan sin aplicar cambios a la espera de que los modelos de exámenes de la nueva Selectividad estén disponibles la próxima semana y así poder readaptar las clases en un curso decisivo para sus alumnos.