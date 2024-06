Las tres mejores notas de la Selectividad en Sevilla son mujeres: esto es lo que han decidido estudiar

La Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide han publicado las notas de la convocatoria ordinaria de Selectividad. Tras un año de mucho esfuerzo María Villanueva, Gala Barrera e Irene Díaz han sacado las mejores calificaciones.

La mejor de todas ha sido María Villanueva, del colegio concertado Santa Ana, situado en Los Remedios. Como Alberto de Leopoldo Peñas en 2023, ha conseguido la nota perfecta, un 14. No es la primera vez que un alumno de este centro obtiene la máxima calificación en Selectividad. Miguel Pérez Correa sacó un 13,95 en 2020.

Aunque también ha valorado decantarse por Matemáticas, la joven estudiará un grado de Economía en la Universidad de Sevilla. Estudió el Bachillerato Tecnológico, aunque pidió permiso para poder incluir Economía, que era su especialidad. Tiene claro que no desea dobles grados. Prefiere empezar con una carrera y luego especializarse.

Sacar la máxima nota en Selectividad ha supuesto "muchisima alegría" para María, aunque también "sorpresa". "No me lo esperaba. No puedo parar de sonreír", asegura.

La nota de corte de Economía está en torno al 10,8, pero prefirió ir a por todas en Selectividad, porque no tenía totalmente decidida la carrera. Además, precisa que tiene "mucho trabajo de fondo".

Sobre el examen, recuerda que no lo pasó mal. No suele ponerse nerviosa, pero temía que la presión de Selectividad pudiera pasarle factura, algo que no sucedió. De hecho, la semana previa se había lesionado la múñeca, jugando al pádel, una de sus pasiones, pero tampoco fue un problema. Recuerda que todas las pruebas le salieron bien.

Pese a su juventud, ya tiene un C2 en inglés un B2 en francés. Por ello, le gustaría orientarse al ámbito internacional con la idea de trabajar en alguna empresa extranjera, pero siempre para volver a Sevilla. Reconoce que el año ha sido "más complicado", pero no ha dejado de quedar con sus amigos.

Para el colegio no ha sido ninguna sorpresa, ya que María obtuvo el Premio del Ayuntamiento de Sevilla a la Trayectoria Académica y Personal en 4º de ESO. También representó al Santa Ana en las Olimpiadas de la Economía, cuya siguiente fase se celebra en La Rioja en junio.

Gala Barrera, la mejor en la UPO

Por su parte, la segunda mejor nota de la provincia la ha obtenido Gala Barrera, que hizo la Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Pertenece al St Mary's School y también pretende quedarse en Sevilla, donde estudiará Odontología. Lo tiene claro, pese a que dudó con Medicina. La nota de corte el año pasado estaba en 12,90, por lo que le ha sobrado margen.

Asegura que se levantó a las 7:30 de la mañana, media hora antes de que se publicaran las notas. Ha obtenido un 13,975 en unos exámenes que, según cuenta, no fueron tan duros como esperaba. "A mí no me lo parecieron. Realmente mi colegio me ha preparado muy bien, porque lo hablábamos con compañeros. A amigos de otros centros, les resultó más difícil", cuenta.

Gala Barrera, la segunda mejor nota de Selectividad en Sevilla. E. E. Sevilla

Concluyó el Bachillerato de Ciencias de la Salud con un 10 y ahora afronta su estreno en la universidad. No tiene prisa. Asegura que quiere "descubrir" por qué especialidad decantarse. No obstante, confiesa que le gustaría hacer un "máster en Estética" y combinarlo con la Odontología.

Pese a que muchos viven el segundo curso de Bachillerato con estrés, para Gala ha sido "muy tranquilo". "He salido y me he ido de fiesta. En el colegio acabamos el temario un mes antes y estuvimos repasando. Ya me lo sabía. He podido disfrutar sin estrés", confiesa.

En cuanto a los exámenes, aunque siempre "hay nervios", revela que "iba muy tranquila" porque estaba segura de que entraría en la carrera deseada. Además de la Odontología, entre sus aficiones está ir al gimnasio, cocinar y leer. La celebración será doble para Gala, ya que su hermana melliza, Manuela, también ha sacado un 13,8.

Irene Díaz, representante de las Humanidades

Mientras, la segunda mejor nota en la Universidad de Sevilla la ha sacado Irene Díaz (13,955), procedente del IES Hermanos Machado de Dos Hermanas. En 2023 fue el centro público con la nota más alta de toda la provincia y el cuarto de todo el ranking general. Se da la circunstancia de que su hermano mellizo ha sacado un 13,77.

"No me lo creía. Salí con muy buena sensacion del examen, pero una nunca se espera esa nota. Estoy como en 'shock'", revela en conversaciones para este medio.

Ahora estudiará un Doble Grado de Estudios Ingleses y Educación Primaria de Itinerario Bilingüe. La carrera no está en Sevilla, por lo que se tendrá que marchar a Córdoba.

Irene Díaz, una representante de Humanidades entre las mejores de Selectividad. E.E. Sevilla

La nota de corte de la carrera no era excesivamente alta, un 9,318, pero asegura que quería sacar más simplemente por "satisfacción personal". "Llevo toda la vida con notas bastantes buenas", asegura.

Al contrario de muchas de las notas más altas, Irene eligió el Bachillerato de Humanidades, donde sacó un 10 gracias a la ayuda de sus profesoras, de las que destaca su "vocación".

Explica que el año ha sido más duro que la propia Selectividad, que "no es para tanto". "Con respecto a la ESO, el trabajo diario se ha hecho un poco más cuesta arriba, pero si eres constante y te pones a estudiar cada tarde lo puedes llevar perfectamente, aunque con algún agobio", detalla esta joven que no tiene dudas. Quiere ser profesora de Inglés en un Instituto. Lo ha tenido claro "desde siempre".