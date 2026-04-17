Cuando ver el fútbol es más caro que ir a la Feria de Sevilla: "Hay quien se ha gastado el dinero de sus vacaciones en 30 horas"

Unos 1.500 euros por una noche de hotel. Esto es lo que cuesta dormir en Sevilla en algunos alojamientos durante la que se ha convertido en una de las jornadas más rentables para el sector hotelero.

Y no, no es ni la Feria de Abril ni el Domingo de Ramos. El primer puesto lo ostenta la final de la Copa del Rey, un evento que se celebra en la hispalense desde hace ya seis años.

La cita ha hecho que en algunos de los inmuebles haya duplicado su precio o subido incluso más.

Esto, unido al encarecimiento de los precios en general, ha hecho que "haya aficionados que se hayan gastado el dinero reservado para las vacaciones en las 30 horas de viaje", relata a este medio Alberto, presidente de la Federación de Peñas de uno de los clubes que jugará, el Atlético de Madrid.

Contra este último equipo se enfrentará la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja el próximo sábado 18 de abril, sábado de Preferia.

De esta forma, dos días antes de la noche del Pescaíto, la hispalense acogerá a miles de aficionados llegados de otras partes de España y que, irremediablemente, tienen que hacer noche en ella. O no. Y es que muchos de los asistentes han decidido buscar alternativas. Y no es para menos.

En el caso del hotel Mercer, a día 14 de abril, la cantidad a pagar para la noche del 18 es de 1.500 euros, mientras que para hacerlo el 25 el total es de algo más de 900.

Otro de los ejemplos -aunque mucho más exclusivos- es el hotel Casa Palacio Don Ramón.

Más de 3.000 euros para saborear la victoria o llorar la derrota del equipo y en torno a 750 para descansar después de unas jarras de rebujitos según los datos del portal Booking cuatro días antes de la celebración de la final.

Entre los casos más modestos se encuentra el hotel Vértice Sevilla, ubicado en el periférico barrio de Sevilla Este.

Pernoctar en este alojamiento costaría el 18 de abril en torno a 230 euros, mientras que justo una semana después se tendría que desembolsar poco más de 160.

Los precios de los hoteles de la capital andaluza ya estaban altos "antes de que se supiera quiénes eran los equipos que iban a enfrentarse", cuenta a EL ESPAÑOL Ignacio, aficionado de la Real Sociedad.

Por este motivo, en cuanto supo que su equipo "tenía posibilidades" de jugar la final de la competición, ni se lo pensó. Reservó el alojamiento -con cancelación gratuita, eso sí- antes de tener asegurado el pase a la final.

Ahora, el txuri-urdin se alegra de la decisión que tomó. El precio del hospedaje -un Air Bnb para ocho amigos en el centro de Sevilla- ha sido de unos 400 euros, una cantidad que "ha subido alrededor de 200 o 300 euros" en las últimas semanas.

El coste "disparatado" de las habitaciones de hoteles ha tenido un efecto instantáneo.

Los aficionados tiran de imaginación y buscan alternativas para disfrutar de "un momento único": que su equipo sea el protagonista de la citada competición deportiva.

Sin ir más lejos, es este el motivo que ha llevado a algunos de los aficionados a pagar las -para muchos- desorbitadas cifras.

Los seguidores de ambos clubes sostienen que estos "no son el Barça ni el Real Madrid" y que "no siempre se llega a la final" de una competición como esta.

No obstante, hay quienes se han resistido a desembolsar dichas cifras para una sola noche. Como es el caso de tres jóvenes estudiantes bilbaínos.

Noche en el coche

"Nuestro presupuesto es el que es y el precio de las entradas ya era muy elevado".

Para ellos era "inviable" asumir también los costes de un hotel. Por este motivo, los aficionados irán en coche hasta Sevilla y pasarán la noche en él. Al día siguiente, de vuelta a casa.

El presidente de la Federación de Peñas de la Real Sociedad ni se plantea esta última opción ni conoce a nadie que se haya decantado por ella.

No obstante, relata a este medio que conoce a gente que "se va a gastar el dinero de la vacaciones en 30 horas", el tiempo que va a durar el viaje hasta la capital hispalense.

En su caso, el coste del alojamiento para la final de la Copa del Rey será de unos 200 euros invertidos en una habitación doble para él y para su hija en Sevilla capital.

Dormir en pueblos

Él ha tenido suerte en este último sentido, "pero hay quienes tendrán que desplazarse hasta otros municipios sevillanos" puesto que en ellos los precios son "mucho más bajos".

Por su parte, desde la Asociación de Hoteles de Sevilla señalan que la subida de los costes durante la celebración de la final copera es algo "habitual" y enumeran dos factores que responden a esto: que es un evento "nacional y deportivo" que además cae en sábado.

A pesar de las cantidades que hay que gastar para dormir en un hotel de la capital andaluza durante el encuentro deportivo, desde la Asociación han informado de que se ha llegado al "lleno técnico".