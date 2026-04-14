Puerta Grande para Julio Norte en Sevilla con una excepcional novillada del ganadero Talavante

Alejandro Talavante, en su faceta como ganadero, ha sido uno de los triunfadores de la tarde de este martes de preferia. Hasta tres ejemplares dieron un gran juego a manos de tres novilleros experimentados.

Julio Norte consiguió salir por la puerta grande de Sevilla al cortarle una oreja a cada uno de los que le tocó en suerte.

Excepcionales fueron los naturales a 'Compañero' con mucho temple, largura y mando. Dando, en definitiva, varios golpes a la puerta de la alternativa.

Vibrantes fueron los primeros muletazos de rodilla con pases cambiados para después bajarle la mano y someterlo en una faena de gran dimensión. Tenía en su mano la Puerta del Príncipe ante el abanto sexto, que después acabó sacando un fondo extraordinario.

Intentó llevarlo cosido siempre a su muleta con más ligazón que temple en un trasteo que ganó intensidad al natural con media muleta arrastrando por la arena.

Las últimas mondeñinas las acusó el novillo, que no colaboró a la hora de la suerte suprema y el premio se quedó en una oreja con sabor agridulce.

El novillero Tomás Bastos pega un derechazo en Sevilla. Salvador López Medina

La misma recompensa, es decir, una oreja en cada novillo debería haber obtenido Tomás Bastos, que se quedó en una porque el palco consideró que la petición no era suficiente.

Preparado también para saltar de escalafón, lanceó a su primero con mucho gusto a la verónica. Ya con la muleta con un toreo muy vertical y muy relajado, haciéndolo todo demasiado fácil bajo la atenta mirada de su apoderada, Cristina Sánchez.

Tras un desarme, la embestida del utrero ya tuvo menos celo, pero consiguió retenerlo bajándole mucho la mano a un novillo de mucha calidad, que acabó dando la vuelta al ruedo.

Al sexto sí le cortó la oreja tras irse a esperarlo a la puerta de los chiqueros. Tras salir algo incierto, el animal se creció en banderillas y en su muleta, sobre todo por el pitón derecho.

Consiguió templarlo también al natural con un toreo más ajustado, profundo y reposado. Con el novillo ya queriendo irse optó por las bernadinas para amarrar el triunfo tras una estocada algo trasera, pero efectiva.

Emilio Osorno lancea a su primer novillo a la verónica en Sevilla. Salvador López Medina

Emiliano Osornio tiene un buen concepto y quiere hacer las cosas bien, aunque su lote fue el más complicado y no pudo redondear la tarde.

Una tarde en la que quedó claro que hay cantera para renovar el escalafón más pronto que tarde.