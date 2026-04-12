Un comprometido Rafa Serna corta una trabajada oreja ante una exigente corrida de Fuente Ymbro

El sevillano Rafa Serna ha cortado en la tercera de abono de la feria de Sevilla una trabajada oreja, pues no se lo puso nada fácil el bravo y exigente quinto de nombre 'Escogeperro' de la ganadería de Fuente Ymbro.

Se fue con paso firme a la puerta de chiqueros y tuvo que tirarse cuerpo a tierra ante la velocidad que salió el animal con unas puntas que desafiaban al miedo.

Cuatro verónicas y una media con sabor fueron toda una declaración de intenciones en una tarde vital para su carrera. La lidia del banderillero José María Soler y el buen quite de Molina, con una cordobina y una revolera, dejaron entrever las posibilidades y la raza de 'Escogeperro'.

Consciente Serna de que podía puntuar, comenzó de rodillas en un exigente inicio en el que el público entró en el trasteo. Cuando el sevillano se dio cuenta de que el animal pedía distancia, le perdió unos pasos y comenzó a someterlo por abajo.

Así fue construyendo una faena que cogió vuelo sobre la diestra, quedándose en el sitio e intentando ligar los muletazos. Sonó la música y el toro fue a más, culminando el trasteo con unos doblones por abajo en los que el animal aún siguió teniendo recorrido.

Le cortó una oreja tras una efectiva estocada de la que casi sale prendido.

Álvaro Lorenzo y Molina mostraron mucha disposición. El primero del toledano fue un animal muy exigente y él estuvo muy firme en una faena basada en el toreo fundamental. Ante el cuarto bis, de Murteira Grave, no tuvo ninguna opción.

Molina tampoco las tuvo. Su primero, un bonito jabonero, soltaba mucho la cara al final de los muletazos y acabó rajándose y el último tuvo mayor brusquedad que clase y tampoco le ayudó el viento.

Fue Rafa Serna el único que tocó pelo en una tarde en la que los tres, por sus circunstancias, se jugaban parte de la temporada.